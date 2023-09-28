国际科研团队发现黑洞自转新证据

据称长期观测表明，中心区域喷射出的“喷流”气体方向出现周期性摆动。该团队表示这将为探明星系的形成和进化史提供线索。

喷流据称与星系中的气体发生碰撞，从而影响星体的诞生。喷流以接近光速的速度喷射所需的能量被认为来自黑洞的自转，此次的观测结果支持了这一假说。此前也有研究启示黑洞自转，但很难获得确凿证据。

该团队利用日本、中国、韩国等的13台射电望远镜，2013～2022年共123次对距离地球约5500万光年的M87星系的巨型黑洞进行了观测。结合美国的望远镜过去收集的观测数据，对喷流进行分析，得出了喷射方向以约11年为周期摆动的结果。

日本国立天文台的超级计算机模拟也再现了观测到的喷流摆动。

国立天文台水泽VLBI观测所助教秦和弘表示：我们发现了黑洞如果不自转就不会发生的现象。对喷流发生机理的探究也将大幅推进。

从此次结果可推测喷射出喷流的其他黑洞也自转。