国际法院要求以色列停止在拉法的军事行动

国际法院认为，目前拉法地区的人道主义局势是灾难性的。法院无法相信加沙和拉法地带的撤离行动取得了成效。以色列未提供能保证拉法地区平民安全和基本生活的有效证明。当前局势可能对加沙人民的权利造成不可挽回的损害。国际法院指示以色列采取临时措施，停止在拉法的军事行动。国际法院命令以色列开放拉法口岸以提供人道主义援助。法院要求，为保存证据，以色列必须采取措施确保调查人员畅通无阻地进入加沙地带。

去年12月29日，南非向联合国国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙地带实施种族灭绝。南非在诉状中说，以色列通过其国家机关、国家代理人及其他个人和实体，对加沙地带的巴勒斯坦人实施种族灭绝，违反了联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》。今年5月10日，南非再次请求国际法院把要求以军撤离拉法列入追加临时措施。5月16日和17日，国际法院举行为期两天的听证会。

临时措施是一种暂时发布的禁令，是在对争端做出最终决定之前采取的措施，可能需要数年时间才能做出判决。这些措施被认为需要得到“强制执行”，但国际法院自身没有保障强制执行的手段。