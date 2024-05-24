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国际法院要求以色列停止在拉法的军事行动
（哈萨克国际通讯社讯）据央视网报道，当地时间5月24日，联合国国际法院在荷兰海牙就南非请求制止以色列在拉法的军事行动做出判决。
国际法院认为，目前拉法地区的人道主义局势是灾难性的。法院无法相信加沙和拉法地带的撤离行动取得了成效。以色列未提供能保证拉法地区平民安全和基本生活的有效证明。当前局势可能对加沙人民的权利造成不可挽回的损害。国际法院指示以色列采取临时措施，停止在拉法的军事行动。国际法院命令以色列开放拉法口岸以提供人道主义援助。法院要求，为保存证据，以色列必须采取措施确保调查人员畅通无阻地进入加沙地带。
去年12月29日，南非向联合国国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙地带实施种族灭绝。南非在诉状中说，以色列通过其国家机关、国家代理人及其他个人和实体，对加沙地带的巴勒斯坦人实施种族灭绝，违反了联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》。今年5月10日，南非再次请求国际法院把要求以军撤离拉法列入追加临时措施。5月16日和17日，国际法院举行为期两天的听证会。
临时措施是一种暂时发布的禁令，是在对争端做出最终决定之前采取的措施，可能需要数年时间才能做出判决。这些措施被认为需要得到“强制执行”，但国际法院自身没有保障强制执行的手段。