哈国乘客花费最高的商务舱航线目的地是哪里？

2025年上半年，商务舱机票的平均价格相比去年同期下降了近200美元。其中降幅最大的线路包括：

安塔利亚：降幅达42.5%，从1100美元降至635美元；

普吉岛：降幅为21.5%，从1800美元降至1400美元；

巴库：小幅下降6%，从594美元降至558美元。

不过，前往迪拜的商务舱票价则略有上涨，上涨5%至1400美元。

虽然部分线路票价下降，但整体来看，商务舱机票的购买需求在过去一年下降了17%。

在出行目的地方面，莫斯科仍是哈萨克斯坦乘客乘坐商务舱最频繁前往的城市，自2024年以来一直保持领先。塔什干和迪拜分别位列第二、第三。

哈萨克斯坦乘客通常出于商务出行、休闲旅游或探亲访友等原因前往上述城市。

此外，研究还指出，购买商务舱机票的旅客可享受更多优待，例如行李优先运输，即托运行李将被单独处理，并在抵达机场后优先卸载。

【编译：达娜】