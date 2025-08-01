11:45, 01 八月份 2025 | GMT +5
哈国乘客花费最高的商务舱航线目的地是哪里？
（哈萨克国际通讯社讯）据Aviasales.kz平台发布的研究报告，2025年哈萨克斯坦人购买的最昂贵商务舱机票，是乘坐阿联酋航空从阿斯塔纳飞往澳大利亚悉尼的航班，票价高达580万坚戈。而2024年最贵的一张商务舱机票则是从阿斯塔纳前往纳米比亚首都温得和克的航班，由汉莎航空运营，票价达630万坚戈。
2025年上半年，商务舱机票的平均价格相比去年同期下降了近200美元。其中降幅最大的线路包括：
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安塔利亚：降幅达42.5%，从1100美元降至635美元；
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普吉岛：降幅为21.5%，从1800美元降至1400美元；
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巴库：小幅下降6%，从594美元降至558美元。
不过，前往迪拜的商务舱票价则略有上涨，上涨5%至1400美元。
虽然部分线路票价下降，但整体来看，商务舱机票的购买需求在过去一年下降了17%。
在出行目的地方面，莫斯科仍是哈萨克斯坦乘客乘坐商务舱最频繁前往的城市，自2024年以来一直保持领先。塔什干和迪拜分别位列第二、第三。
哈萨克斯坦乘客通常出于商务出行、休闲旅游或探亲访友等原因前往上述城市。
此外，研究还指出，购买商务舱机票的旅客可享受更多优待，例如行李优先运输，即托运行李将被单独处理，并在抵达机场后优先卸载。
【编译：达娜】