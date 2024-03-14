哈国派驻戈兰高地维和部队出征仪式在阿拉木图举行

国防部高层、国家机构代表、议会议员、维和军人家属和退伍军人代表出席了出征仪式。

国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫上将指出，根据总统指示，哈萨克斯坦维和人员参与联合国维和使命的地域范围和多样化正在扩大。

-这对我们来说是一种莫大的荣幸。因为，我们能够在短时间内组建和装备一支符合所有国际标准和要求的维和部队，准备在军事政治形势下执行特殊任务。-他说。

Фото: Мудофаа вазирлиги

贾克斯勒科夫指出，这是联合国和国际社会对我国及其武装部队有能力履行维护和平与安全的最负责任的任务的认可。

-同时，这也是对我国和国际社会的重大责任。因此，我们必须表现出高水平的训练和纪律，提高哈萨克斯坦共和国及其武装部队在国际舞台上的声誉。-国防部长说。

出征仪式上，国防部部长向哈萨克斯坦维和部队指挥官吉格尔·艾波夫递交了国旗。这面旗帜将在哈萨克斯坦驻戈兰高地维和基地升起。

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据悉，应联合国的邀请，哈萨克斯坦将从今年3月开始部署首支由139名军人组成的，拥有军事装备、武器和物品的独立国家维和特遣队作为后备连，执行《联合国监督戈兰高地分裂情况特遣队》（联合国脱离接触观察员部队，叙利亚-以色列）维和任务。

1月19日，哈萨克斯坦议会上下两院联席会议批准派遣哈萨克斯坦国防部维和特遣队参与联合国维和任务提案。

值得一提的是，戈兰高地哈国维和人员月薪高达国内三倍，外加联合国津贴。此外，哈萨克斯坦维和部队将装备国产“阿尔兰”步战车。

【编译：小穆】