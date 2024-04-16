联合国高度认可哈萨克斯坦新法：向消除性别暴力迈出重要一步

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于15日签署了关于保障女性权益和儿童安全的法案。根据这项法律规定，对于殴打、故意造成轻微、中等和严重伤害的行为将被追究刑事责任。此外，如果暴力和虐待行为针对未成年人，则不允许双方和解。

弗里伯格-斯道瑞认为，这一新法律“标志着消除所有形式性别暴力迈出的重要一步。这一立举措强调了哈萨克斯坦致力于尊重人权，特别是保护妇女、儿童和弱势群体免受家庭暴力侵害”。

Фото: БҰҰ-ның Қазақстандағы тұрақты үйлестірушісі

她进一步强调，哈萨克斯坦通过“家庭暴力入刑”，明确表明这种行为是不可接受的，施暴者将依法受到严惩。

-这一举措不仅能促进性别平等，还能确保家庭暴力受害者获得司法支持，以重建生活。-她说。

弗里伯格-斯道瑞指出，这一全面举措对于建立一个让每个人都能安居乐业、不必担心暴力威胁的社会至关重要。

她表示，联合国支持哈萨克斯坦为消除性别暴力和促进所有公民尊重、平等和尊严的文化所做的努力。

【编译：阿遥】