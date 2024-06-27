联合国最高人道官员承诺：永远不会放弃加沙

周二有媒体报道称，联合国警告说，除非安全局势和与以色列军方的协调得到改善，否则援助工作可能不得不停止。格里菲思在回应这一报道时否认发出过任何 "最后通牒"。

他在即将于本月底离职之际接受《联合国新闻》独家采访时说：“我们将继续与以色列当局和其他相关方进行谈判，正如大家所知，我们得到了美国的大力协助，以争取适当的条件，确保援助物资能够安全可靠地交付。”

不放弃援助使命

格里菲思强调，“我们不会从加沙撤退，但现在确实存在一个问题，我认为也是这篇报道的基础，那就是我们特别关注加沙的安全局势，在那里运作正在变得越来越困难。”

在格里菲思发表上述评论之前，联合国于本周二公布了对加沙粮食不安全状况的最新严峻评估，其中强调，"只要冲突继续并且人道主义援助准入受到限制"，整个加沙地带就存在发生饥荒的 "高风险"。

格里菲思表示，援助可以带来改变，这就是为什么需要开放所有这些过境点的原因。

格里菲思说：“这就是为什么我们需要安全保障，需要重新启动码头，如果可能的话，将援助物资从海滩上运走。我们需要全力以赴并将继续为此而努力。但是每当我们无法将援助送达需要帮助的人们手中时，我们每天都在辜负他们的期望。”

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政治途径是关键

他指出，关键是政治问题，这是真正的努力所在，必须成为我们所有努力的重点。事实上，中东有趣的一个方面是，有很多政治外交、调解正在进行之中。

哈马斯领导的恐怖袭击和劫持以色列人质引发了近九个月的战争，联合国援助机构继续报告说，以色列军队在加沙各地不断发动袭击，造成平民伤亡，大批民众被迫流离失所，房屋和其他公共服务设施被毁。

密集空袭仍在继续

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在其最新报告中称，最近几天，加沙中部的空袭 "尤为猛烈"，特别是在布雷吉、马加齐和努塞赖特难民营以及代尔拜莱东部。 与此同时，近东救济工程处指出，以色列军队的地面攻势“继续扩大”，特别是在加沙城南部地区和拉法东部，造成了更多的苦难，并进一步 "破坏了 "人道主义援助行动。

除了加沙的战争之外，约旦河西岸针对巴勒斯坦人的致命暴力继续有增无减，而以色列和黎巴嫩真主党武装人员之间的冲突再次升级，促使联合国秘书长发出警告，称一个误判的举动就可能引发整个地区内外的灾难。

提供紧急援助

除加沙之外，格里菲思还强调了联合国在向世界各地处于紧急情况的人们提供帮助方面起到的重要作用。

他说：“去年，我们向1.44亿人提供了援助，这相当于我们在资金困难情况下设定目标的三分之二。各援助机构，特别是全球援助机构中的前线救援人员，都在做着非凡的工作。”

尽管接受援助的人数可能令人震惊，由于缺乏资金，仍有数千万人无法接受联合国的援助。

“差距惊人”

格里菲思表示，每年用于战争的资金数额超过2万亿美元，与用于建立和平的人道主义援助的资金数额之间的差距是惊人的。这是可耻的。

他补充说：“我们必须摒弃这样一种观念，即投入 2 万多亿美元用于战争是确保世界安全的一种方式——这不是保障这个世界安全的方式。确保这个世界安全的方法是人们普遍善待自己的邻居。”

来自英国的格里菲思回顾了他四十年来在 "战区边缘 "和从事外交的工作经历，他坚信，鉴于不断增长的需求和旷日持久的紧急情况，有必要对全球人道主义体系进行彻底改革。

他指出，联合国、民间社会、世界各国的东道主政府以及地区组织应该开始关注当前世界权力重新分配的事实，因为变革可能即将到来。

相信人民

格里菲思表示，“也许这也不是一件坏事......我们需要按照社区居民的意愿去做，而不是我们认为什么是最好的，因为他们知道什么才是最好的。”

由于经常出访和受到媒体关注，紧急救济协调员一职是联合国内部人士公认的联合国系统中最辛苦的职位之一。在格里菲思即将在几天之后卸任该职之际，他在回答记者提问时排除了将会在日内瓦继续定居进行修养的可能。他和家人已经在那里生活了多年。

他还对未来继任者的可能人选三缄其口，不过他提出了一条建议： "我相信，从根本上说，我的职业生涯告诉我，只要能挽救一个人的生命，就是值得的。我对社区的复原力感到惊讶。援助人员的勇气也令我感到惊叹"。