美国捐赠高性能服务器，助力哈萨克斯坦海关现代化

国家收入委员会主席詹多斯·杜伊斯姆比耶夫对美国方面的支持表示高度评价，并指出，这批新服务器将对哈萨克斯坦的海关工作产生积极而深远的影响。

-目前，国家收入委员会正在开发并实施新的海关信息系统。美国国际开发署捐赠的先进服务器将用于实现新系统的各项功能。通过系统升级，我们将进一步简化海关手续，确保整个系统的稳定运行，并为实现国家外贸发展目标提供强有力的支持。-杜伊斯姆比耶夫说道。

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据悉，美国国际开发署此次采购了戴尔公司生产的高性能服务器，以支持哈萨克斯坦新的海关信息系统“Keden（海关）”的建设。该系统将取代旧的“Astana-1”系统。

“Keden”系统将通过自动化、机器学习和人工智能等技术的应用，显著缩短通关时间，并大幅提升数据的安全性。

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在交接仪式上，美国驻哈萨克斯坦特命全权大使丹尼尔·罗森布鲁姆表示，美哈双方致力于打造透明、安全的贸易环境。

-引入创新技术将优化流程，提高准确性，增强透明度，并为商业活动创造有利条件，从而吸引更多投资，刺激经济发展。-罗森布鲁姆说道。

【编译：阿遥】