哈国首个空中出租车项目进展如何？交通部回应

今年2月，时任交通部长曾表示，阿拉木图市与阿拉套市之间有望开通氢燃料驱动的空中出租车。

为了了解这一备受关注的项目在过去半年的进展情况，哈通社记者向交通部发去了询问。

根据交通部的答复，城市空中交通（UAM）项目由一家私人公司实施，并通过吸引私人投资推进。但与此同时，交通部已成立一个专门的UAM发展问题工作小组。该小组成员包括国家机关和私营机构代表，其中有国防部、数字发展、创新和航空航天工业部以及阿拉木图州政府的代表。

交通部表示，UAM项目的目标是通过引入新型航空技术，推动地区旅游业发展并改善交通连接。根据设想，该项目将在阿拉木图市与阿拉套市之间运行。今年4月，国内一家公司与多家外国企业举行了工作会谈，讨论了联合推进UAM项目的前景，首先研究的是在阿拉套市区域引入创新空中出租车系统的可能性。

交通部还指出，该项目的试点测试计划于2026至2027年在阿拉套市区域内进行。目前，这家哈萨克斯坦企业正聘请海外专家，对垂直起降飞行器的航空和技术性能展开研究，以验证其在哈萨克斯坦气候条件下的适应性，并办理相关注册。

—这些研究工作以及项目的技术经济可行性研究将在2025至2026年实施。同时，这家公司正在设计阿拉套市区域内的临时试飞场地。-交通部补充道。

另据阿拉木图州客运和公路管理局消息，为了推动空中出租车项目，一个飞行器测试中心已在阿拉套市境内的“Oiz Tulip”工业区启用。

该机构还表示，根据《哈萨克斯坦共和国关于空域使用和航空活动法》的相关规定，空中出租车的飞行空域由国防部负责划定。

据此前消息，哈萨克斯坦正加快推动机场升级，力争将阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特和阿克托别打造为具备全方位物流服务能力的现代化多式联运枢纽。

【编译：阿遥】