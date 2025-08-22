国情咨文落实：哈萨克斯坦正在打造世界级多式联运枢纽

阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场已于2025年启动现代化改造工程，总投资额达11亿美元。项目内容包括新建第二条起降跑道、第三座客运及货运航站楼，并规划建设“航空城”综合体，涵盖工业物流区、商业中心、酒店和购物区。

阿拉木图国际机场则依托其2050年总体发展规划实施改造，目前已启动首期工程，包括重建国内航站楼、修建出租车专用道、更新跑道及燃料保障系统，同时建设现代化货运停机坪和维修机库。

奇姆肯特新客运航站楼已于去年12月25日投入使用，面积达4万平方米，年旅客吞吐量由80万人次跃升至600万人次。未来，机场还将新建一条3500米跑道，并着力打造联通“南部”经济特区的多式联运中心。

今年，阿克托别也启动了一个占地1.5万平方米的多功能空运物流枢纽项目。该中心将配备先进仓储设施，包括危险品库、冷藏室、易腐货物存储区及贵重物品专用仓库。

与此同时，政府决定扩大各大临空经济特区规模，旨在吸引投资、促进工业和物流业发展，推动国内主要航空枢纽转型为国家经济新的增长引擎。

据此前报道，近年来，哈萨克斯坦和中国在航空领域的合作正在扩大。自2025年起，两国之间获批的航班总数增加到每周124班。与此同时，两国指定的航空公司获准使用第五航权运营航班。

【编译：阿遥】