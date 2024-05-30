国际劳工组织：2024年全球失业率将略有下降

国际劳工组织的《世界就业和社会展望:2024年5月更新报告》预测，2024年全球失业率将为4.9%，低于2023年的5.0%。这一数字向下修正了国际劳工组织此前5.2%的预测。然而，报告称，失业率的下降趋势预计将在2025年趋于平缓，失业率将保持在4.9%。

尽管前景如此，该报告强调了就业机会的持续缺乏。国际劳工组织估计，到2024年，衡量没有工作但希望工作的人数的“就业缺口”将达到4.02亿，这包括1.83亿失业人口。

报告数据显示，妇女，尤其是低收入国家的妇女，因缺乏机会而受到不成比例的影响。低收入国家女性的就业缺口达到惊人的22.8%，而男性为15.3%。这与高收入国家形成鲜明对比，在高收入国家，女性就业缺口为9.7%，男性为7.3%。

报告显示，完全脱离劳动力市场的女性明显多于男性。从全球来看，2024年45.6%的工作年龄女性就业，而男性为69.2%。

报告同时显示，即使妇女就业，她们的收入也往往远低于男子，特别是在低收入国家。在高收入国家，如果以男性收入一美元为基准，女性的收入只有73美分，而在低收入国家，女性收入仅为44美分。

报告显示，尽管2015年通过了2030年可持续发展议程，但与前一个十年相比，在减少贫困和非正规性就业方面的进展有所放缓。非正规就业的工人人数从2005年的约17亿增加到2024年的20亿。

报告强调，为了实现可持续发展目标，迫切需要采取“综合方法”减少贫困和不平等。