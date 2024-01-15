德国公司将在阿特劳州建立塑料厂

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦驻德国特命全权大使努尔兰·沃恩詹诺夫和哈萨克投资国有公司代表萨肯·沃勒扎巴耶夫日前同德国WIS Kunststoffe GmbH公司首席执行官西格玛·罗姆希尔德举行会谈。

会谈期间，双方讨论了德国公司在阿特劳州建立塑料厂相关计划。

西格玛·罗姆希尔德表示，该公司正处于对哈萨克斯坦市场进行投资分析的最后阶段。投资的第一阶段，将花费约1亿欧元开展工厂的设计和建设工作。

他认为，由于阿特劳州的战略位置、有利的投资条件和原材料供应，在哈萨克斯坦启动生产的潜力巨大。

据悉，目前该公司在德国和东欧设有约10个地区办事处。

哈萨克斯坦大使指出，哈萨克斯坦是德国在中亚地区主要的贸易和经济伙伴，占德国与中亚国家贸易总额的80%以上。哈萨克斯坦政府愿与德国大企业开展积极合作，以利用德国先进技术和经验发展工业。

最后，与会人员签署了实施1亿欧元项目的合作备忘录。

2023年前三季，德国对哈萨克斯坦的直接外国投资达6.23亿美元（+101.88%），是2022年同期的两倍多。 相比之下，2022 年为3.086 亿美元。

【编译：阿依波塔】