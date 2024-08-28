美国网球公开赛：哈萨克斯坦名将成功晋级第二轮

比赛开始后，热巴金娜以两次破发的优势轻松拿下首盘，比分为6:1。第二盘中，双方一度战成3:3，尽管雷巴基娜凭借一次破发取得领先，但随后被对手追平，比分来到4:4。在比分来到5:6时，热巴金娜发球局面临三次盘点，但艾亚瓦未能抓住机会，热巴金娜在抢七局中以7:1获胜，最终以7:6赢下第二盘。

整场比赛耗时1小时22分钟，热巴金娜共打出11记ACE球，并成功兑现了6个破发点中的3个。艾亚瓦在比赛中打出5记ACE球，仅成功兑现了5个破发点中的1个。

在接下来的第二轮比赛中，哈萨克斯坦选手将对阵世界排名第143位的法国选手杰西卡·庞谢。庞谢在首轮比赛中，以6:4、6:1的比分战胜了世界排名第1294位的中国选手郑赛赛。

值得一提的是，热巴金娜此前从未在美国公开赛中进入过第三轮。本届比赛她能否突破这一成绩，将取决于接下来的比赛表现。

【编译：达娜】