美国波音公司任命新任首席执行官

波音当天在一份声明中说，公司董事会已推选奥特伯格为公司新任总裁兼首席执行官，2024年8月8日起生效。奥特伯格还将成为公司董事会成员。

波音表示，现年64岁的奥特伯格1983年开始在得州仪器公司担任工程师，1987年出任罗克韦尔柯林斯公司项目经理，并于2013年成为公司总裁兼首席执行官。据《纽约时报》报道，该公司为飞机制造电子系统和其它设备。波音和空客是罗克韦尔柯林斯公司的最主要客户，该公司的产品出现在737 Max等型号飞机上。

2018年底，罗克韦尔柯林斯被联合技术公司收购，奥特伯格在新公司担任高级职务。2020年初，联合技术公司与雷神公司合并，成为雷神技术公司。奥特伯格于2021年从该公司退休。

今年以来，波音客机发生内嵌式应急门脱落、引擎起火、轮胎掉落、冲出跑道以及机翼受损等事故，这家飞机制造商因此受到来自美国监管机构、航空公司和国会等方面的压力。

2024年3月25日，波音首席执行官戴夫·卡尔霍恩宣布，其将于当年年底卸任。他当日接受媒体采访时表示，辞职决定完全是自己作出的。《纽约时报》报道称，卡尔霍恩将继续担任波音董事会特别顾问至2025年3月。

波音31日报告称，公司第二季度净亏损14.4亿美元，而去年同期净亏损为1.49亿美元。