英国游客关注世界游牧民族运动会 旅游套餐火爆销售

近年来，哈萨克斯坦在全球著名旅游期刊上频频露面，国外游客和媒体的兴趣主要源于国内旅游业的蓬勃发展，尤其是将于今秋在阿斯塔纳市举行的世界游牧民族运动会。

最近，哈萨克斯坦被全球旅游杂志《Wanderlust》评为24个必游目的地之一。值得一提的是，哈萨克斯坦是唯一入选榜单的中亚国家。

-哈萨克斯坦正逐年成为海外游客的热门目的地。对于《Wanderlust》美国和欧洲读者来说，哈萨克斯坦是一个相对新的目的地。能够登上该杂志的榜单，对国内旅游业的发展具有相当大的促进作用。我们也希望能够让所有人都了解世界游牧民族运动会。今年，我们将在首都举办这项赛事。我们希望能够以全新的方式向人们展示哈萨克斯坦。-Kazakh Tourism董事长海拉特·萨杜阿哈索夫表示。

英国游客对第五届世界游牧民族运动会表现出了特别浓厚的兴趣。在《Wanderlust》杂志将哈萨克斯坦列入榜单后，前来哈萨克斯坦观赏世界游牧民族运动会的旅游套餐迅速售罄。

例如，英国旅行社Regent Holidays提供的旅游套餐已经售完。Wild Frontiers提供的旅游套餐也已售出一半。

这样高涨的需求证明了哈萨克斯坦旅游产品以民族特色为导向的成功定位，也表明了国际观众对哈萨克斯坦文化遗产和这次独特活动的高度认可。

【编译：阿遥】