沙卡利耶夫：美国新关税政策对哈萨克斯坦95%的出口商品无影响

在政府新闻发布会上，部长指出，此次美国加征关税的对象是被视为“间接支持冲突方”的国家，但哈萨克斯坦不在此列。

“我可以明确、坚定地表示，我们无意违反任何国际义务，也不打算卷入任何‘次级制裁’。哈萨克斯坦有明确的合作准则，定期开展出口管制合规性监测，并与各国伙伴核查履约情况，” —— 沙卡利耶夫说。

根据他的介绍，虽然部分出口产品如硅铁和磷化产品将受到影响，但这些商品只占哈萨克斯坦整体出口的4%至5%，金额约为1亿美元。

“我们已经向美国方面提交了相关建议，目前正处于谈判阶段，我们依据世贸组织（WTO）规则行动，但如今的情况已非常不寻常，不仅违反了WTO规则，也违背了多项国际承诺，因此我们也必须采取非常规应对措施。” —— 他说。

他强调，哈方提出的措施不是为了减少与美国的贸易往来，反而旨在深化和扩大双边贸易合作。

“此次关税调整意味着美国消费者今后将不得不为长期使用的哈萨克斯坦产品支付更高价格，涨幅高达25%。然而，这些产品已是美方企业多年持续采购的对象，市场依赖性强，因此我们相信对出口影响有限。” —— 沙卡利耶夫说。

此前，美国总统特朗普签署了新关税令，对多个国家包括哈萨克斯坦加征新的关税。

【编译：达娜】