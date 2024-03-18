美国关注中亚关键矿产领域和电子商务的发展

哈萨克斯坦国家经济部第一副部长提穆尔·贾克斯勒科夫在发言中表示，中亚国家间的相互贸易在过去十年中增长了2.5倍，达到近110亿美元。其中，哈萨克斯坦所占份额约为70%，对中亚地区国家的出口相当于55亿美元。

提穆尔·贾克斯勒科夫还谈到了投资的话题。他介绍，投资额不是很大，但在不断增长。该地区的主要投资者是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。吉尔吉斯斯坦是主要的投资目的地国，吸引了该地区高达63%的投资。在谈到大型项目时，他提到了哈萨克斯坦矿业公司（KAZ Minerals）在吉尔吉斯博兹姆恰克铜金矿的3.5亿美元投资。

至于中小型企业，提穆尔·贾克斯勒科夫认为，该行业发展很快，但 "还不足以让人满意"。他表示，在过去的十年里，中小企业在哈萨克斯坦国内生产总值中所占的份额提高了三分之一，如今已达到36.5%，去年的产值超过1050亿美元，为全国45%的就业人口提供了工作岗位，其数量已超过400万。

美国国务院副助理国务卿约翰·马克·波默尔斯海姆（John Mark Pommersheim）在回答主持人提出的关于美国对中亚地区经济中哪些具体行业更感兴趣的问题时表示：

- 我会把重点放在关键矿产领域，正如去年9月在纽约举行的C5+1峰会上所讨论的那样。

这位发言人还强调了该地区在电子商务和远程电子服务等领域的活动。

- 我们看到年轻人对学习英语很感兴趣。美国将继续在这一领域进行投资。我们认为这也将有助于提高该地区经济的竞争力。-他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】