美国国际开发署公布了在哈萨克斯坦的一个新项目

根据该项目，“德森塔”公募基金（Decenta Foundation）将通过建立伙伴关系的方式，致力于促进地方自治体系的发展，以实现扩大公民的权利和机会，以及确定公民的优先需求和利益等主要目标。

USAID中亚部门负责人路易斯·里维拉说：

- 该项目将成为托卡耶夫总统地方治理改革政策的有力支持，促进公民组织和社会团体在保障公民权益，以及建立政府与公民之间良好沟通对话、有效开展各项工作方面提供协助，完善地方自治质量。

USAID的《参与式管理》项目旨在通过提高地方预算规划的效率来支持农村地区发展。

与此同时，该项目还将帮助地方政府机构进行职能审查，以确保公共职能透明且有竞争力地向私营部门或民间社会转移。

值得一提的是，该项目为通过引入IT解决方案来完善国家公共服务外包体系创造了条件。

此外，项目还将成为哈萨克斯坦《人民参与的预算》国家规划的有力补充。

美国国际开发署(USAID)，或称“美国国际开发总署”，是承担民间美国对外援助与对发展中国家发展援助的联邦政府独立机构，继承国际合作总署的职能。

“德森塔”公募基金（Decenta Foundation）成立于 2001 年。Decenta® 是注册商标。组织使命式通过信息收集和分析有效解决社会和商业问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】