美国否决联合国安理会有关加沙立即停火决议草案

法新社报道，联合国安理会星期二（2月20日）就以哈冲突问题召开会议，阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出一份决议草案，要求在加沙地带立即实现人道主义停火，所有各方都必须遵守停火协议。报道称，阿尔及利亚为此准备了三个星期。

阿尔及利亚提出这份决议草案之前，美国也提出了一份决议草案，首次在表述中使用了“停火”一词，但没有要求立即实施停火。

对于阿尔及利亚的决议草案，美国已恫言会否决。据知，美国担心这可能危及美方与埃及、以色列和卡塔尔之间的停火与放人谈判。

星期二的表决期间，美国对阿尔及利亚的决议草案行使否决权，导致决议草案未获通过。美国常驻联合国代表格林菲尔德说，这次表决是一厢情愿且不负责任的。“我们不能支持一项会危及敏感谈判的决议。”

美国的否决引发一片批评之声。法国代表德里维埃（Nicolas de Riviere）说：

-（加沙的）人员伤亡和人道主义状况令人无法容忍，以色列的行动必须停止。

阿尔及利亚代表阿马尔（Amar Bendjama）说：

-该决议草案本可以向巴勒斯坦人发出一则强烈的信息……不幸的是，安全理事会又一次失败了。 -扪心自问，历史将如何评判你们。-他说。

哈马斯则说，美国的否决为以色列开展更多屠杀开了绿灯。

中国在表决中投了赞成票。据新华社报道，中国常驻联合国代表张军说，中方对草案遭到美国否决表示强烈不满和失望。

他说，表决结果清楚说明，在加沙停火止战问题上，美国行使否决扼杀了安理会共识，并释放了错误信号，把加沙局势推到了更危险的境地。

在当天的表决中，阿尔及利亚的决议草案获得13票赞成，英国投了弃权票。