联合国：各国应就自主武器系统制定新的禁令和限制规定

-今天，我们齐声呼吁解决一项紧急的人道主义优先事项。联合国和红十字国际委员会呼吁各国制定有关自主武器系统的具体禁令和限制规定，以保护今世后代免遭使用这些武器的后果。在当前的安全形势下，划定明确的国际红线将使所有国家受益。-古特雷斯和斯波利亚里茨说。

他们表示，我们必须立即行动起来，保持人类对使用武力的控制。在生死抉择中必须保留人类的控制权。阻止机器自主攻击人类，是我们绝不能逾越的道德底线。

-国际法应该禁止那些在没有人类参与的情况下有能力和自由裁量权去剥夺生命的机器。

他们表示，随着机器人和人工智能等尖端新兴技术越来越容易获得和利用，且有可能被集成到自主武器中，我们的担忧日益加深。

他们指出，国际法，特别是国际人道主义法，禁止某些武器的使用，并对所有其他武器的使用设定了一般性限制，国家和个人仍需对一切违反行为负责。然而，由于没有一项专门管理自主武器系统的国际协定，各国可能对如何适用一般规则持有不同的看法。因此，要明确和加强现有法律，就需要制定新的自主武器国际规则。这些规则将起到预防作用，是保护可能受到此类武器影响的人类的机会，也是避免人类遭受可怕后果的关键。

报道称，自主武器系统通常是指在没有人类干预的情况下选择目标并对其使用武力，已经引发了人道、法律、道德和安全方面的严重关切。自主武器系统的发展和扩散有可能显著改变战争的方式，造成全球不稳定，加剧国际紧张局势。通过制造一种对军队和平民构成的风险降低的假象，自主武器系统可能降低参与冲突的门槛，无意中使暴力升级。