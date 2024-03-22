韩国首批国产超音速战机量产计划敲定

防卫厅原本计划在年内共签署40架“KF-21”的首批量产合同。但国防研究院（KIDA）去年11月发布项目可行性调查报告，建议将首批产量减至20架。该报告指出，在空对空导弹武装验证试验等尚未完成的情况下，建议减少首批产量。

据此，防卫厅制定了“20+20”的量产计划。即在保持40架量产数量不变的同时，先签约20架，并在经过空对空武装验证试验后再另签20架。防卫厅方面表示，40架战机将截至2028年完成生产并交付给空军。军方计划在2026年至2028年期间实现40架KF-21的实战部署。

防卫厅还计划截至2032年再量产80架“KF-21”，总共向空军交付120架。“KF-21”旨在取代韩国空军老旧的F-4和F-5战机，以进一步提升作战能力。

此外，防卫厅还在当天的会议上通过了有关舰对地弹道导弹自主研发的基本计划。该研发项目总投资6800亿韩元（约合人民币36.9亿元），预计将持续至2036年。