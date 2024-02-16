英国设立国际基金支持中亚五国积极应对全球气候变化挑战

里奇表示，英国政府首次设立了致力于解决中亚区域气候变化问题的国际基金。该基金将支持中亚五国积极应对气候变化所带来的负面影响。此外，英方还表达了与国际拯救咸海基金会展开合作的愿望。

她强调，英国希望不仅在区域框架内，也在双边框架内与哈萨克斯坦深化合作。

努尔吉格托夫则提出了三个有益的合作方向，包括加强英方与里海研究科学院的合作、促进经验交流并邀请英国专家共同参与、为水外交领域的专业技术人员和水利专业学生提供大学后教育培训机会。

里奇表示，英方愿意在哈萨克斯坦“博拉沙克”教育项目框架内，为哈萨克斯坦培养硕士和博士研究生。同时，她提议开展双学位联合培养项目。

此外，英方还表示愿意邀请世界顶级水文地质、灌溉和冰川研究专家学者前来哈萨克斯坦进行实地考察。

双方还就引进污水处理技术问题进行了深入讨论。里奇透露，英国污水处理企业希望在哈萨克斯坦开展业务。其中，一家企业已在奇姆肯特市成功实施了一个项目，结果显示耗水量降低了25%。

-我注意到双方在许多领域都有望展开紧密而互利的合作。英国专家团队在解决疑难问题方面积累了丰富经验，其中一些正是哈萨克斯坦当前所面临的重要问题。展开国际合作对我们来说至关重要，我们期待与英国建立起长期、富有成效的合作关系。-努尔吉格托夫总结道。

【编译：阿遥】