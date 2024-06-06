13:21, 06 六月 2024 | GMT +6
参议院通过《哈萨克斯坦共和国大众传媒法》
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议6日通过了《哈萨克斯坦共和国大众传媒法》。该法案的通过标志着哈萨克斯坦在大众传媒领域的立法进程迈出了重要一步。
据参议院社会文化发展和科学委员会委员阿依古丽·喀普巴洛娃介绍，这项法案包含了一系列重要内容：
- 提供资助以支持非官方媒体，促进本土内容的发展，加强哈萨克斯坦共和国的信息主权。
- 将针对大众媒体发布的材料的诉讼时效设定为一年。
- 缩短媒体置评请求的回复时间，从7个工作日缩短至5个工作日。
- 成立公共职业委员会，负责强化大众传媒的自律，制定媒体行业道德规范，推动媒体行业的健康发展。
- 逐步提高国家语言（哈萨克语）电视、广播节目的播出比例，从每周50%逐步提高至60%，每年递增5%。
- 逐步提高本土电视、广播节目和音乐作品的播出比例，从50%逐步提高至60%，每年递增5%。
- 将外国电视、广播节目的播出比例从目前的20%降至10%。
- 制定具体条款，维护记者职业活动的合法权益。
喀普巴洛娃委员同时指出，这项法律将“大众媒体”一词替换为“大众传媒”，以更准确地反映其所涵盖的范围。
【编译：阿遥】