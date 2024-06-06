参议院通过《哈萨克斯坦共和国大众传媒法》

据参议院社会文化发展和科学委员会委员阿依古丽·喀普巴洛娃介绍，这项法案包含了一系列重要内容：

提供资助以支持非官方媒体，促进本土内容的发展，加强哈萨克斯坦共和国的信息主权。 将针对大众媒体发布的材料的诉讼时效设定为一年。 缩短媒体置评请求的回复时间，从7个工作日缩短至5个工作日。 成立公共职业委员会，负责强化大众传媒的自律，制定媒体行业道德规范，推动媒体行业的健康发展。 逐步提高国家语言（哈萨克语）电视、广播节目的播出比例，从每周50%逐步提高至60%，每年递增5%。 逐步提高本土电视、广播节目和音乐作品的播出比例，从50%逐步提高至60%，每年递增5%。 将外国电视、广播节目的播出比例从目前的20%降至10%。 制定具体条款，维护记者职业活动的合法权益。

喀普巴洛娃委员同时指出，这项法律将“大众媒体”一词替换为“大众传媒”，以更准确地反映其所涵盖的范围。

【编译：阿遥】