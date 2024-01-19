议员：参加联合国维和行动能够加强哈萨克斯坦在世界舞台上的作用

-我支持国家元首关于派遣武装部队维和特遣队参加联合国维和行动的提议。我相信，这一步骤将使我国积极履行国际义务的同时，能够加强哈萨克斯坦作为联合国正式会员国在世界舞台上的作用。-他说。

参议员指出，哈萨克斯坦作为国际社会负责任的一员，自2000年以来一直参与联合国维和行动，为确保世界各地冲突地区的安全与稳定做出了贡献。

-去年12月，参议院国际关系、国防及安全委员会成员对维和行动中心的工作进行了了解。在该中心，我们了解了参加联合国维和任务的国家特遣队的训练特点，并参观了军事人员的武器装备、军事装备和其他物品。我相信，我们的维和人员已准备好在未来也继续代表哈萨克斯坦光荣履行职责。-他说。

他认为，哈萨克斯坦特遣队参加维和任务能够使武装部队获得丰富的经验。

-我们的维和人员不仅能够在解决冲突和国际关系方面获得新的经验，还能了解其他国家军队的作战行动特点及其武装设备。-萨特瓦勒迪耶夫说。

【编译：阿依波塔】