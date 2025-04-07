联合国儿童基金会：加沙100万儿童一个多月以来得不到援助

自3月2日以来，没有任何援助物资被允许进入加沙，这一封锁期是自冲突爆发以来最长的一次，已导致食品、安全饮用水、庇护所及医疗用品严重短缺。

儿童基金会表示，缺乏这些基本生活物资将导致营养不良、疾病和其他原本可以预防的健康问题加剧，进而导致儿童可预防死亡人数的上升。

儿基会中东和北非区域主任爱德华·贝格贝德表示：“我们有数千个货盘的救援物资准备就绪，急需进入加沙，这些物资原本可以拯救生命，如今却被迫堆放在仓库中，无法发挥作用。”

他强调：“必须立即允许人道援助进入。这不是一种选择，也不是施舍，而是依据国际法必须履行的义务。”

年轻生命岌岌可危

儿基会警告说，许多本应接受营养治疗的儿童正面临生命危险。目前已有21个治疗营养不良的门诊中心（占总数的15%）因轰炸或大规模流离失所而被迫关闭。

此外，加沙现有的即用婴儿配方奶仅能满足约400名婴儿一个月的需求，而预计加沙有近1万名六个月以下婴儿需要补充喂养。由于缺乏配方奶，许多家庭被迫使用可能掺有不安全水源的替代品，进一步增加婴儿患病风险。

与此同时，持续的敌对行动和人口流离失所也迫使儿基会缩减心理健康与心理社会支持、地雷风险教育以及儿童保护个案管理等重要服务。

饮水供应骤减

在停火期间，儿基会曾设法修复部分关键水井和供水点。然而，随着停火协议破裂，许多设施未能修复或正面临进一步损坏的风险。

儿基会指出，加沙目前有包括约40万名儿童在内的100万人，其饮用水日供应量已从每人每日16升锐减至6升。若燃料耗尽，这一数字可能进一步降至4升以下，迫使家庭依赖不安全水源，显著增加疾病暴发的可能性，尤其对儿童构成极大威胁。

确保基本生存条件

贝格贝德说：“ 我们敦促以色列当局，依照国际人道主义法的规定，确保加沙人民至少能满足基本生存所需的条件，这包括确保家庭获得足够的食物、医疗物资及其他生活必需品，这是以色列依法必须履行的责任。”

他同时强调，尽管面临严峻挑战，儿基会及其合作伙伴依然在加沙维持关键的人道存在，为受影响儿童和家庭提供支持。

儿基会再次呼吁各方立即停止敌对行动，恢复停火，并重申必须允许人道援助物资及商业物资自由、安全地进入加沙地带。