联合国儿童基金会成为世界游牧民族运动会官方非营利伙伴

备忘录由第五届世界游牧民族运动会组委会主任奈勒·努罗夫和联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表拉舍德·穆斯塔法·萨尔瓦尔共同签署。

努罗夫表示，与联合国儿童基金会的合作将确保运动会不仅精彩纷呈，还将为儿童提供安全可靠的环境，并为他们参与和享有权利创造机会。

他还介绍了针对学龄前和学龄儿童的优惠措施。6岁以下儿童可免费入场，6至18岁儿童可享受50%的门票折扣，例如，传统摔跤和鹰猎比赛的门票价格为500坚戈，学生票为250坚戈。

Фото: ЮНИСЕФ

萨尔瓦尔博士在讲话中强调，体育运动和身体活动对每个孩子的健康成长至关重要，不仅有助于培养领导力和社交能力，还能改善身心健康。他指出，尽管奖牌和胜利固然重要，但参与体育竞技对儿童和青少年的心理健康发展更为关键。

-玩耍权是《儿童权利公约》赋予的权利，今年正值哈萨克斯坦庆祝《儿童权利公约》签署30周年，世界游牧民族运动会将儿童权利置于首位令人欣慰。我们的合作将鼓励所有成年人与孩子一起玩耍，并更加关注儿童。-他说。

此次签署的谅解备忘录涵盖了一系列旨在提高儿童权利意识、确保包容性并提供技术支持以组织运动会的举措。联合国儿童基金会将积极参与志愿者培训，并在民俗乡村为儿童及其父母组织教育活动和互动式研讨会。此外，联合国儿童基金会还将在科学项目框架内分享有关儿童健康和均衡营养的国际标准和相关研究成果。

【编译：阿遥】