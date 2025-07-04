美国会通过“大而美”法案

“大而美”法案是特朗普2025年初重返白宫后推出的标志性立法议程。该法案主要内容包括延长特朗普在其第一个任期内于2017年通过的企业和个人减税措施，让小费和加班工资收入免于纳税等，其核心条款是降低企业税。

该法案因造成联邦援助削减、长期债务增加和为富人及大企业减税等而备受争议。《纽约时报》指出，这一法案使美国走上新的、更危险的财政道路。初步分析显示，该法案不仅会在未来10年使美国赤字增加约3.3万亿美元，还会减少国家几十年内的税收收入。此种缺口可能会导致美国的财政轨迹开始发生翻天覆地的变化，并加剧债务危机的担忧。

美国智库曼哈顿研究所高级研究员里德尔表示，这可能是自20世纪60年代以来最昂贵的一项立法。危险在于，在赤字已经大幅增长的基础上，国会又将增加数万亿美元新借款。曾在奥巴马总统任期内担任经济顾问委员会主席的杰森·弗曼指出，该法案可能使立法者更难控制债务。

目前，美国国债已高达36.2万亿美元。美国媒体指出，在美国债务已达历史高位的情况下，该法案将进一步扩大结构性赤字。“美国日益增长的债务负担将惩罚子孙后代。”

此前，由于美国政府债务及利息支出增加，国际信用评级机构穆迪5月下调了美国主权信用评级，这是第三家下调美国主权信用评级的主要国际评级机构。

“大而美”法案已于本月1日获参议院通过。白宫3日说，特朗普定于4日，即美国“独立日”当天签署该法案，使其生效。