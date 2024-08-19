联合国儿基会：中亚地区有近 6 万名儿童在寄宿照料机构中长大

（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻中心消息，联合国儿童基金会发布的一份最新报告称，尽管家庭分离和儿童交送照顾机构的破坏性影响众所周知，但中亚五国仍有近 6 万名 0-17 岁的儿童生活在寄宿照料设施中。

报告发现，在整个中亚地区，估计每10万名儿童中就有203名儿童生活在寄宿照料机构中，这几乎是全球平均水平（每10万人中有105名儿童）的两倍。

尽管中亚各国在减少寄宿照料机构中儿童总数方面取得了进展，但残疾儿童在寄宿照料设施中的比例过高。在除哈萨克斯坦以外的所有中亚国家，寄宿照料的残疾儿童比例在 2015 年至 2021 年期间都有所上升，这表明社会规范根深蒂固，为残疾儿童提供的社区服务有限。

报告指出，寄宿照料儿童的比例可以反映一个国家儿童保护体系的实力，比例越高，表明该体系未能让家庭一同生活。

研究显示，寄宿照料机构中的儿童被剥夺了社交、情感和智力刺激，而这些对他们大脑的健康发育至关重要。由于远离主流社会，照料机构中的儿童容易遭受暴力、忽视和虐待。

联合国儿童基金会欧洲和中亚地区主任多米尼克斯说，收容机构对儿童的影响是严重的，可能会持续一生，因此加大对家庭支持服务的投资至关重要。