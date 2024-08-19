07:47, 19 八月份 2024 | GMT +6
联合国儿基会：中亚地区有近 6 万名儿童在寄宿照料机构中长大
（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻中心消息，联合国儿童基金会发布的一份最新报告称，尽管家庭分离和儿童交送照顾机构的破坏性影响众所周知，但中亚五国仍有近 6 万名 0-17 岁的儿童生活在寄宿照料设施中。
报告发现，在整个中亚地区，估计每10万名儿童中就有203名儿童生活在寄宿照料机构中，这几乎是全球平均水平（每10万人中有105名儿童）的两倍。
尽管中亚各国在减少寄宿照料机构中儿童总数方面取得了进展，但残疾儿童在寄宿照料设施中的比例过高。在除哈萨克斯坦以外的所有中亚国家，寄宿照料的残疾儿童比例在 2015 年至 2021 年期间都有所上升，这表明社会规范根深蒂固，为残疾儿童提供的社区服务有限。
报告指出，寄宿照料儿童的比例可以反映一个国家儿童保护体系的实力，比例越高，表明该体系未能让家庭一同生活。
研究显示，寄宿照料机构中的儿童被剥夺了社交、情感和智力刺激，而这些对他们大脑的健康发育至关重要。由于远离主流社会，照料机构中的儿童容易遭受暴力、忽视和虐待。
联合国儿童基金会欧洲和中亚地区主任多米尼克斯说，收容机构对儿童的影响是严重的，可能会持续一生，因此加大对家庭支持服务的投资至关重要。
-近年来，我们已经看到在减少替代性照料儿童数量方面取得的进展，包括关闭收容机构。我们必须继续开展这项工作，使任何儿童都不会因为贫困、残疾或具有挑战性的行为，或因为他们的家庭无法获得在家中照顾自己孩子所需的服务而被安置在替代性照料机构中。-他说。