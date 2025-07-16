联合国机构：800多名加沙人在获取食物过程中遇难

联合国人权高专办发言人萨明·希坦15日在日内瓦对记者说，从5月27日至7月13日，加沙地带至少875人在试图获取食物过程中身亡，其中674人在“加沙人道主义基金会”援助物资分发点附近遇害，另外201人在联合国或联合国合作伙伴运营的援助车队路线附近丧生。

希坦说，过去几周，针对巴勒斯坦人的杀戮、袭击等事件增多，数百所房屋被拆毁，巴勒斯坦人大规模流离失所。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）发言人朱丽叶·图马说，以色列近乎全面的封锁已导致婴儿因为严重急性营养不良而死亡。目前有6000辆卡车滞留在埃及、约旦等地。除食品外，这些卡车还载有其他关键物资。“如果我们不能将这些物资送到急需这些物资的加沙人手中，药品和食品很快会过期。急需物资的人中包括100万儿童，他们占加沙地带人口的一半。”

5月27日以来，“加沙人道主义基金会”绕开联合国机构，单方面“接管”加沙地带援助物资分发。依据目击者描述和多方消息，该私营组织设立的分发点附近频频发生以色列军人开枪打死领取救济物资者的事件。