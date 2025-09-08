总统指示尽快建立国家数字资产储备

他表示：

“数字坚戈的引入正推动相关工作。目前，我们已在国家基金资助项目中使用数字坚戈。接下来需进一步扩大其应用范围，可在国家和地方预算、国有控股公司预算中推广使用。”

托卡耶夫指出，适应时代需求，必须高度重视加密资产。他建议在国家银行投资公司基础上建立国家数字资产储备，汇聚具有前景的数字金融资产，形成战略性加密储备。

托卡耶夫总统还表示，全面数字化的益处显而易见，尤其是在银行业数字化方面，但其风险也不容忽视。

“近年来，在线欺诈对国家和公民的金融安全构成重大威胁。为此，我们已设立反欺诈中心，引入生物识别系统，并加强了银行、微型金融机构及通信运营商的责任。然而，这一问题需持续高度关注，相关机构需不断完善工作，建立更智能的系统以预防网络犯罪。如有必要，应修订相关法律和执法机构的工作机制。”

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在年度国情咨文中重点谈及国家能源安全问题。

国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。

【编译：木合塔尔·木拉提】