国家元首：应启动第二、第三核电站建设规划

他指出，哈萨克斯坦的目标并非简单替换能源，而是走一条符合国家利益和能力的可持续发展道路。总统表示，未来将启动总装机容量达6.3吉瓦的绿色能源项目。

托卡耶夫特别强调了核能的重要性，指出一个月前在阿拉木图州启动的首座核电站建设尚不足以满足需求。他呼吁立即着手规划第二座和第三座核电站的建设。

他表示：“近期，我与中方领导人就核能领域合作达成协议。哈萨克斯坦愿与全球所有公司建立互利伙伴关系，以确保能源主权。”

此外，托卡耶夫还提到，考虑到哈萨克斯坦丰富的煤炭储量，应发展清洁煤炭生产技术，并在国家发展中合理利用这一资源。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，应赋予“阿拉套城（Alatau City）”特殊法律地位，并明确其发展方向，使其成为区域首个全面数字化城市。

国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。

【编译：木合塔尔·木拉提】