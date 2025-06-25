国家元首向苏联英雄阿利娅·莫达古洛娃纪念碑献花致敬

值得一提的是，今年是这位哈萨克斯坦传奇女英雄诞辰100周年。

在纪念碑旁，托卡耶夫总统与当地民众进行了亲切交流。

- 阿利娅·莫达古洛娃是我们民族的英雄女儿。今天我专程前来纪念她的百年诞辰，这是我的公民职责，也是向她致敬。感谢大家的参与。我们应在国内乃至国际上广泛弘扬阿利娅的名字。她是我们的骄傲，她的英名将永远铭刻在我们心中。

总统还强调，在当前复杂多变的国际形势下，维护民族团结与和谐至关重要。他呼吁民众共同努力，传承阿利娅的爱国精神，为国家的繁荣与稳定贡献力量。

Фото: Ақорда

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阿利娅·莫达古洛娃的英雄事迹

阿利娅·莫达古洛娃（1925-1944）是哈萨克斯坦人民的骄傲，伟大的卫国战争期间的杰出狙击手。

她出生于阿克托别州，18岁参军，以无畏的勇气和精准的射击技术成为战场上的传奇。阿利娅在战争中击毙了78名敌人，展现了非凡的战斗精神。1944年1月，她在列宁格勒附近的一次战斗中英勇牺牲，年仅19岁。

战后，她被追授“苏联英雄”称号。

在哈萨克斯坦，阿利娅已成为保卫家园、抗击侵略的永恒象征。

此前我们曾发表过有关阿利娅生平的文章，此外，为纪念伟大卫国战争胜利80周年，哈萨克国际通讯社（Kazinform）曾推出特别项目，使用AI技术对阿利娅·莫达古洛娃的历史影像进行了修复。

【编译：木合塔尔·木拉提】