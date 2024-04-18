国家元首签署总统令 任免驻外大使

根据总统令：

玛迪亚尔·斯玛德勒吾勒·梅恩勒别科夫被任命为哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯王国特命全权大使兼哈萨克斯坦常驻伊斯兰合作组织代表，不再担任哈萨克斯坦驻阿拉伯联合酋长国特命全权大使；

纳吉米丁•穆哈梅特阿里吾勒被任命为哈萨克斯坦驻阿拉伯联合酋长国特命全权大使，不再担任哈萨克斯坦驻阿曼苏丹国特命全权大使；

阿伊达尔别科·安尼瓦尔别克吾勒·图玛托夫被任命为哈萨克斯坦驻阿曼苏丹国特命全权大使，不再担任和兼任哈萨克斯坦驻约旦哈希姆王国特命全权大使、驻伊拉克共和国特命全权大使和驻巴勒斯坦国特命全权大使；

哈萨克斯坦共和国驻中华人民共和国特命全权大使沙赫拉特•沙吉扎特吾勒•努雷舍夫将兼任哈萨克斯坦驻朝鲜民主主义人民共和国特命全权大使；

别热克·萨克拜吾勒·阿仁不再担任哈萨克斯坦共和国驻沙特阿拉伯王国特命全权大使、哈萨克斯坦共和国常驻伊斯兰合作组织代表、哈萨克斯坦共和国驻巴林王国特命全权大使职务。

【编译：阿遥】