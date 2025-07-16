哈萨克斯坦国家基金2025年上半年投资收益47亿美元

哈萨克斯坦央行副行长阿莉娅·莫勒达别科娃表示，今年4月，由于美国总统特朗普重新施行贸易关税，金融市场曾出现短暂震荡，但随着政策言论趋于缓和以及有关贸易谈判的积极信号，市场迅速恢复。

上半年，外国公司股票为国家基金带来19亿美元的利润，收益率达9.8%。其中，受益最显著的是那些以国内消费和科技为主、能从人工智能发展中获利的企业。与此同时，发达国家政府债券投资也录得10亿美元的增长（+6.7%），这与全球通胀率下降、主要央行释放降息预期、以及发达国家货币走强密切相关。

在地缘政治紧张局势的影响下（包括特朗普关税政策和中东冲突），黄金价格在上半年攀升至每盎司3400美元的历史新高。国家基金因此获得了8亿美元的额外收入，增长率为25.5%。此外，受益于原材料价格稳定和投资活动回暖，新兴市场资产价值增长了6亿美元（+5.7%）。公司债券也因信用利差缩小和利率预期下降而上涨，为国家基金带来4亿美元的收益（+8.4%）。

截至2025年6月底，国家基金的外汇资产总额已达603亿美元，自年初以来增长15亿美元。同一时期，国家基金向国家预算划拨了3.12万亿坚戈的转移支付；与此同时，来自石油行业的收入为1.8万亿坚戈。莫勒达别科娃表示，尽管基金在上半年承担了预算转移及外汇出售任务，但凭借出色的投资表现，外汇资产仍实现了正增长。

值得一提的是，今年第一季度国家基金的投资收益曾一度为负，亏损达5844亿坚戈，而在第二季度市场回暖的推动下迅速扭亏为盈。

【编译：达娜】