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12:49, 11 五月 2024 | GMT +6
总统任命国家警卫局副局长
Фото: Ақорда
（
哈萨克国际通讯社讯
）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日签署命令，任命国家警卫局副局长。
根据总统令，康斯坦丁·瓦季莫维奇·坎采罗夫出任国家警卫局副局长。
标签:
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编译
Мұхтар Қалимоллаұлы
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