国家库鲁尔泰成员轮换 三名新代表加入

据总统府新闻局消息，三名新代表加入了国家库鲁尔泰成员行列。

三人为别是：

“公正的言论” 国际保护言论自由基金会主席 卡勒喀什·朱曼库洛娃 “同胞”基金会主席 达尼亚尔·卡德罗夫 《时间》社会政治报主编 列夫·塔拉科夫

与此同时，A·喀什肯别科夫、D·克里沃舍耶夫、A·萨帕尔别克吾勒等三人不再担任国家库鲁尔泰成员。

国家库鲁尔泰成立于2022年6月，是直属哈萨克斯坦总统的咨询机构。

国家库鲁尔泰工作的主要目的是为进一步发展社会凝聚力制定思路和步骤。

国家库鲁尔泰的组织结构包括主席（1名）、副主席（2名）、秘书（1名）以及库鲁尔泰成员。

国家库鲁尔泰成员由知名政治家和公众人物、政党代表、非政府部门、商界、学术界以及各地区、国家重要城市、首都的公共协会代表组成，成员非固定，将定期进行轮换。

国家库鲁尔泰成员的职责包括提出库鲁尔泰大会的工作计划、会议议程和议题讨论顺序的建议，参与编制会议材料、参与大会议审议的问题的公开讨论和解释等。

值得一提的是，库鲁尔泰成员无权将其权力委托给他人。

【编译：木合塔尔·木拉提】