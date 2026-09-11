突厥国家组织成员国总检察长聚焦打击网络毒品犯罪

（哈萨克国际通讯社讯）突厥国家组织成员国总检察长理事会第五次会议11日在突厥斯坦举行。与会各方重点讨论利用数字技术、加密货币和网络平台实施的新型毒品犯罪，以及联合调查、人工智能应用等问题。

会议由哈萨克斯坦总检察长别热克·阿斯洛夫主持。来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和土耳其检察机关的负责人，以及突厥国家组织秘书长和独联体成员国总检察长协调委员会代表出席会议。

今年5月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在突厥国家组织峰会上曾指出，加强突厥世界团结是哈萨克斯坦的重要优先方向，而突厥国家组织是推进共同倡议和共同利益的独特平台。

此次会议进一步将这一合作原则落实到检察机关层面的具体实践。

阿斯洛夫在会上指出，现代犯罪威胁日益突破单一国家司法管辖范围，因此，应对此类犯罪的有效性直接取决于信息交换速度、联合调查能力以及现代技术的应用。

会议重点议题之一是打击数字环境中的毒品犯罪。

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哈萨克斯坦在会上介绍了一套将传统执法手段与人工智能、数字取证和金融分析相结合的综合性毒品犯罪打击体系。

数据显示，过去5年，哈萨克斯坦共捣毁400多个毒品实验室，取缔75个有组织犯罪团伙，切断720条毒品运输渠道，查获毒品超过147吨。

2025年至2026年，通过与数字平台开展合作，近7000家涉嫌非法毒品交易的网络商店被关闭。

哈萨克斯坦还建立了用于监控易制毒化学品流通的目标分析中心，目前该中心已整合23个信息数据库的数据。借助人工智能和大数据分析技术，执法部门能够识别犯罪人员留下的数字痕迹、追踪加密货币交易，并发现跨国犯罪联系。

按照“追踪资金流向”原则，过去两年，哈萨克斯坦已冻结约3500万美元与毒品犯罪有关的资产。

哈方在会上提议建立国家级目标分析中心网络，并在未来将其整合为区域性分析系统。

此外，根据总统指示，目前正在研究建立一个国际数字平台，用于交换有关毒品犯罪渠道的信息并作出快速响应。相关试点项目计划与乌兹别克斯坦共同实施。

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会议期间，突厥国家组织成员国检察机关还签署了刑事诉讼框架下公诉支持领域合作备忘录。

根据备忘录，各方将就诉讼实践、方法和分析材料保持常态化信息交流，并开展联合专家活动和培训项目。

该备忘录是2025年9月在突厥斯坦举行的突厥国家组织成员国和观察员国公诉人员国际论坛的延续。

会议结束后，各方同意继续加强打击毒品犯罪、数字取证和金融调查领域合作，并进一步交流人工智能及分析技术应用经验。