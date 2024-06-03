突厥国家组织成员国总统顾问/助理间第二次会议在阿拉木图举行

代表哈萨克斯坦出席会议的哈萨克斯坦共和国总统国际事务助理叶尔詹·卡兹汗在会上阐述了哈萨克斯坦担任突厥国家组织轮值主席国期间的工作，并着重介绍了在哈萨克斯坦正在开展的一系列活动，包括突厥国家组织成员国人力资源、司法和交通部，以及司法部之间的会谈。

叶尔詹·卡兹汗谈到了将于2024年9月在阿斯塔纳举办的第五届世界游牧民族运动会，并对各成员国代表团的积极参与表达了信心。

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会上，与会各国代表就合作促进绿色能源开发，发展交通物流潜力，以及推动突厥国家组织秘书处工作的制度化，提升其在国际政治舞台上的影响力等问题进行了讨论。

与会各方强调指出，为进一步强化突厥国家组织的工作，需继续加强各国之间的相互联系。

会议重点强调了对今年将在阿塞拜疆的舒沙和吉尔吉斯的比什凯克举行的突厥国家组织峰会的筹备工作。

会后，叶尔詹·卡兹汗同突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫和阿塞拜疆总统外交政策助理希克梅特·哈吉耶夫分别举行了会晤。双方就双边和多边领域的热点问题，以及交通物流领域发展和促进经贸互动等问题交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】