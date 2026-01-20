国家库鲁尔泰成果显现：边境地区约350万居民生活条件将显著改善

议员分享了近期赴各地区走访选民的亲身感受。他指出，通过直接对话，深刻感受到民众对国家正在实施的重大举措和长远规划高度认可。特别是在新成立的阿拜、杰特苏和乌勒套三个州，各项工作已逐步规范、有序推进，取得了实实在在的成效，普通民众真切感受到变化。议员特别强调，这些积极进展得益于国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在布拉拜国家库鲁尔泰会议上作出的专项财政支持指示，正是这一指示推动了大规模资金投入。

以他所在的阿拜州为例，未来三年内将从共和国预算中获得1.2万亿坚戈的专项资金支持，这是该州历史上前所未有的巨额财政援助。

同时，在东部地区，长期制约发展的几条共和国级公路——乌斯卡曼—阿亚古兹—塔勒德库尔干、卡尔巴陶—迈卡普沙盖、塞梅伊—乌斯卡曼等路段已完成修复，交通状况明显改善。议员还特别提到卡尔卡拉雷—阿亚古兹—布加兹国家级公路的修复工作至关重要，一旦全面完工，将显著加强东部与中部地区的互联互通。

议员进一步指出，根据总统在布拉拜会议上提出的倡议，哈萨克斯坦历史上首次制定了专门针对边境地区发展的法律草案。这份具有战略意义的法律文件旨在强化国家领土完整与经济稳定。一旦正式通过，将直接惠及全国65个边境区约350万居民的生活条件改善。

值得一提的是，第五届国家库鲁尔泰由国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自主持，吸引了知名国家和社会活动家、各政党、非政府组织、商界代表、专家学者以及各州公共委员会成员广泛参与。会议前，国务顾问叶尔兰·卡林已系统回顾了布拉拜第四次会议的主要成果与后续落实情况。

国家库鲁尔泰作为凝聚共识、推动国家发展的关键平台，正持续为哈萨克斯坦各地区均衡繁荣注入强大动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】