哈萨克斯坦国家队出征第47届国际WorldSkills大赛

该赛事旨在提升劳动技能行业的社会声誉，并促进青年群体职业技能的发展。今年的国际大赛吸引了来自65个国家和地区的1500名选手参赛，比赛涵盖62项专业技能。哈萨克斯坦代表队由32名选手、30名专家以及官方和技术代表组成。

哈萨克斯坦教育部第一副部长娜塔莉亚·朱马迪勒达耶娃特意会见了国家队成员，这些选手在2023年WorldSkills Kazakhstan全国职业技能大赛中脱颖而出，代表国家出征国际赛事。

朱马迪勒达耶娃祝愿选手们在比赛中取得优异成绩。 她还指出，托卡耶夫总统宣布2025年为“工人职业年”。参加WorldSkills国际大赛不仅有助于提升职业的社会声誉，还能推动现代技术引入教学过程，促进新技能的开发。这将为国家经济增长和提升竞争力带来积极影响。

值得一提的是，哈萨克斯坦代表队在2023年首次参加于格但斯克举办的Euroskills大赛，获得了2枚奖牌和4个优胜奖章。

【编译：达娜】