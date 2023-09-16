国家元首出席国际拯救咸海基金会成员国元首理事会会议

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对塔吉克斯坦的工作访问进入第二天。

访问框架下，15日，托卡耶夫总统抵达位于塔吉克斯坦首都杜尚别的«卡斯里米拉特»宫，出席在这里举办的拯救咸海国际基金会成员国元首理事会会议。

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塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在会场外迎接了哈萨克国家元首的到来。

在会议开始前，前来参会的各国代表共同合影留念。

会议开始后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表了讲话。

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国家元首首先感谢塔吉克斯坦方面和拉赫蒙总统对本次活动高度重视和高水平组织，同时也对出席本次活动的联合国秘书长特别代表卡希·伊姆纳泽表示感谢。

托卡耶夫总统指出，此次会议恰逢拯救咸海基金会成立三十周年，意义重大。

国家元首强调，自成立以来该基金已成为共同利用跨界水资源、解决咸海流域环境和社会经济问题的重要区域合作机构。

— 基金会在保障中亚地区安全、稳定和可持续发展方面发挥着重要作用。与此同时，拯救咸海基金业是为数不多的，在国际舞台上体现中亚主体性的成功区域合作机制之一。- 托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，全球气候变化、水资源短缺以及灌溉作物缺水威胁着中亚的安全，同时中亚地区的气温上升速度明显高于全球平均水平。

— 这导致冰川体积减少，而冰川是咸海盆地的主要水源。过去 50 年来，它们的规模缩小了 30%。据专家估计，到2050年，干旱会导致中亚地区每年损失自身GDP的1.3%，这将导致约500万国内«气候»移民的出现。- 托卡耶夫总统说。

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哈萨克斯坦总统在会上表示，当前中亚国家面临着水资源利用效率低下和忽视环境后果的严重问题。他指出，中亚的两条主要河流——锡尔河、阿姆河的整治利用程度过高，其流域内建立了80多个水库，容量超过了65立方公里。随着人为负荷的增加，对自然的过度利用持续，将会进一步带来各种社会和生态问题。

— 哈萨克人有句老话说得好：«水是福祉之源»。我认为，我们各国在制订水利政策时，必须意识到水资源是一项有限的自然资源。因为，我们整个地区的生活水平与稳定发展，都直接取决于水资源。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，中亚各国有必要尽快的采取合作，通过引入数字技术最大限度地节约用水。哈萨克斯坦已经成立了专门负责水资源管理的国家部委——水资源和灌溉部。

托卡耶夫总统相信哈萨克斯坦将能够与所有邻国在水资源利用方面建立建设性的合作关系。

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哈萨克斯坦总统在会上，围绕进一步发展拯救咸海基金会的问题，提出了一系列建议。

这些建议包括：

1. 尽快完成基金组织架构和法律框架的完善进程，扩大基金管理委员会和执行委员会的权限和责任，将国家间水管理协调委员会重组为国家间水和能源委员会。

2. 兼顾地区各国在灌溉、水电、生态等领域的利益，为中亚水资源和能源资源高效利用建立长期稳定的区域合作机制。

3. 为了更加有效的记录、监测、管理和分配咸海流域的水资源，有必要制定实施统一自动化系统。总统认为这将提升用水透明度，有利于各国之间的相互信任和增进友谊。

托卡耶夫总统在讲话中还建议设立一个中亚国家气候问题项目办公室。

托卡耶夫总统指出，这一举措将能够为制订有效措施来适应气候变化并减少其后果铺平道路。

托卡耶夫总统还高度评价了吉尔吉斯为拯救咸海基金会的工作提供的积极协助，并表示期待该国再度成为基金的正式成员。

— 今天的峰会清楚地表明，只有通过密切合作、互利伙伴关系和尊重彼此利益，我们才能确保本地区的可持续发展、安全和经济福祉。我相信，我们的会议将使我们能够及时做出共同决定，这将有助于进一步加强水资源领域的区域合作。- 托卡耶夫总统说。

国家元首强调，哈萨克斯坦将为拯救咸海基金会的工作更上一个台阶而竭尽全力。他相信，各个成员国积极的参与拯救咸海基金会的工作，不仅有利于解决中亚的水资源问题，还能够进一步促进区域一体化的进程。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、吉尔吉斯内阁第一副主席卡斯马利耶夫出席会议并在会上发表了讲话。

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