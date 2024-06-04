国家元首出席国家象征日庆祝活动 为优秀军人授衔

在隆重的升旗仪式后，托卡耶夫总统发表了讲话，向全国人民致以国家象征日的节日祝贺。

- 作为庆祝活动的一部分，我们刚刚升起了这面全国最大的国旗。愿我们蓝色的旗帜永远飘扬在天空！维护象征主权的国旗，是我们每一个公民的责任。与蓝天有着同等颜色的国旗，是我们每一个人的骄傲。我们的运动员们，曾经无数次让这面旗帜在国际竞技场上高高升起。就在最近，两位哈萨克的女儿登上了珠穆拉玛峰，让这面旗帜在世界最高峰上飘扬。奥运会即将到来，我相信我们的运动健儿们会在巴黎不负众望，让旭日金鹰蓝旗再度在国际竞技体育的最高场合升起。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首强调指出，哈萨克斯坦国旗的存在，不仅意味着国家和民族地位的提升，也是我国主权独立的象征，和人民团结的起始。

- 我们英勇的先辈，在国家面临危难之时，曾团结在同一面旗帜之下。他们万众一心，守卫国家的人民和土地。他们像爱惜自己的眼睛一样守护了这片丰饶富裕的土地，并将其作为遗产留给了后人。继续守护和珍视先辈的遗志，便是我们作为后人所应尽的责任。- 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫说。

国家元首指出，作为一个爱好和平的国家，哈萨克斯坦始终将稳定与和谐放在首位，与所有的国家都建立了友好关系。

- 也正因如此，我们的蓝色旗帜在国际上享有团结与和平之象征的美名。我们始终秉持友好原则。当下，我们全民万众一心，致力于建设公正的哈萨克斯坦，建立一个机会均等的、正义的社会。在短时间内，我们开展了一系列大范围的政治改革，明确了全新的经济方向。我们正在唤醒年轻人的意识，成为一个有素质的民族。要全面的实现这一切的目标，并不是一件轻而易举的事情。为此，最首先的，是要有一个亲密和谐的环境。全体哈萨克斯坦人民的命运是一致的，未来是同一的。因此，我们只有稳定的团结在同一面旗帜之下，凝聚一体，方能走向最终的成功。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首还表示，国家象征阐明了我们的主要价值观和理想，并向我们每个人灌输对国家的真正自豪感。同时，他强调指出，无论是在面临危机的时刻，还是在庆祝胜利的时刻，国家象征都是团结人民的重要标志。

托卡耶夫总统还主持了为新晋升优秀军人的授衔仪式。

托卡耶夫总统指出，根据惯例，每年的国家象征日，都会为优秀的军人进行授衔仪式，这是一个非常良好的传统。

- 对于公民而言，成为一个保卫人民安宁的守护者，这是最具荣誉的使命。我国伟大的勇士包尔詹·莫穆舍吾勒曾说过：“荣誉是勇士唯一的旗帜”。有着爱国且充满荣誉之心的卫士保卫的哈萨克斯坦，她的未来必将是光明的。- 托卡耶夫总统说。

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共有12名来自高等军事院校的优秀毕业生，接受了哈萨克斯坦共和国总统兼武装力量统帅的授衔。

托卡耶夫总统强调，年轻的军人们在国旗之下将军衔戴在肩上，象征着肩负起保卫家国人民的重任，意味着选择了一条充满责任的人生道路。

参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫、马吉利斯议长叶尔兰·霍沙诺夫、国务顾问叶尔兰·卡林、总统办公厅主任阿依别克·达德拜，以及其他国家机关负责任、政府成员、国会议员、高等军事院校学员及其家属等，出席了升旗仪式。

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【编译：木合塔尔·木拉提】