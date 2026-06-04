国家元首出席国家象征日升旗仪式：尊重国家象征是爱国主义精神的最高体现

（哈萨克国际通讯社讯）6月4日，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）出席在阿斯塔纳“阿塔梅肯”民族纪念综合体举行的国家象征日升旗仪式，并发表讲话。

仪式开始前，仪仗队指挥官向总统报告活动准备情况。随后，在庄严的国歌声中，哈萨克斯坦国旗冉冉升起。

Фото: Акорда

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托卡耶夫向全国民众致以节日祝贺，并强调，国家象征是民族精神和国家认同的重要载体。

“我们在这一天升起国旗，向全世界展示我们是一个昂首屹立的主权国家。神圣的国家象征是民族价值观最鲜明的象征。”总统说。

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国家象征承载国家精神

托卡耶夫表示，国徽、国歌和国旗共同构成哈萨克斯坦国家地位和民族精神的重要象征。

他说，国徽彰显国家身份，国歌传递自由意志，而蓝色国旗则是独立国家最重要的标志之一。

“国徽是国家地位的鲜明标志，国歌是自由精神的豪迈之声，蓝色国旗则是独立的象征。将这三大象征视为国家不可动摇的支柱，并不为过。”他说。

总统指出，纵观历史，哈萨克民族始终能够团结在同一面旗帜下，维护民族团结和国家统一，而这一传统今天仍在延续。

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宪法改革开启国家发展新阶段

讲话中，托卡耶夫回顾了今年3月举行的全民公投。

总统表示，公投通过的新宪法开启了国家发展的新篇章，反映了哈萨克斯坦人民长期以来的理想与追求。

“通过全民公投，我们共同翻开了本国历史的新篇章。新宪法体现了人民几个世纪以来的愿望和追求。”他说。

托卡耶夫指出，宪法将国家主权、领土完整、公民权利与自由确立为核心价值，同时明确了发展教育、科学和先进技术、保护生态环境以及支持志愿服务等国家责任。

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他特别强调，宪法明确规定公民应当尊重国家象征。

“尊重国家象征，是爱国主义精神的最高体现。”总统说。

政府将完善国家象征使用制度

托卡耶夫表示，提高国家象征地位是一项长期而重要的国家任务。

他说，国家将继续完善相关法律和制度体系，推动国家象征更加规范地使用。

“提升国家象征的地位，是一项极其重要的国家工作。近期，政府将对国家象征规范使用问题相关决议进行必要修订。”他说。

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总统强调，弘扬国家象征不仅是国家机构的职责，也是每位公民应承担的责任。

“弘扬国家象征是我们的共同责任。从根本上说，尊重国家象征就是尊重我们的国家。”他说。

以独立35周年为契机规划未来

托卡耶夫指出，今年是哈萨克斯坦独立35周年。

他认为，这不仅是回顾历史的重要节点，也是规划未来发展方向的重要契机。

“我们应当以实实在在的成果迎接这一重要纪念日。”总统说。

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托卡耶夫表示，当前哈萨克斯坦正在社会生活各领域推进改革，并已经走上稳定发展的道路。

“哈萨克斯坦已经走上持续发展的康庄大道，并在社会生活各个领域积极追求新的突破。”他说。

团结仍是国家发展的关键条件

总统表示，国家已经取得的重要成果并不意味着可以停下前进的脚步。

“现在绝不是沉浸于既有成绩、安于现状的时候。我们必须继续向更高目标迈进。”他说。

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托卡耶夫指出，近年来哈萨克斯坦涌现出一批具有责任感的新生代爱国人士和社会力量，而继续巩固社会团结仍是国家未来发展的关键因素。

“加强全民团结将继续是我们的首要目标。这是国家成功发展的根本条件，也是最重要的长期因素。”他说。

总统呼吁社会各界围绕共同价值和共同目标加强合作，共同推进国家现代化建设。

历史传承与国家认同建设

讲话中，托卡耶夫特别谈及历史文化遗产保护工作。

总统表示，国家近年来持续加强对术赤兀鲁思和金帐汗国历史的研究，并将进一步扩大相关科研工作。

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他介绍说，术赤汗安葬地所在的乌勒套地区已经获得州级行政地位，术赤兀鲁思研究所也已成立。

“我们将继续加强这一研究机构的科学潜力。”总统说。

托卡耶夫透露，七卷本《哈萨克斯坦通史》即将出版，其中专门有一卷聚焦金帐汗国历史。

此外，阿斯塔纳还将建设展示大草原文明的大型文化设施，并继续推动相关国际学术合作。

金帐汗国的历史经验具有现实意义

托卡耶夫认为，金帐汗国是欧亚历史上的重要国家实体。

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他说，金帐汗国拥有完善的治理机构、外交体系、邮驿和关税制度以及广泛认可的货币体系。

“今天哈萨克斯坦稳固的总统制治理模式，其历史渊源可以追溯到金帐汗国时期形成的政治体系。”总统表示。

托卡耶夫强调，金帐汗国最重要的遗产并非疆域，而是包容、多元和共同发展的价值理念。

“在那个伟大的国家里，不同宗教、语言、文化和传统的人们能够在共同规则下和睦共处。祖先留下的这一经验，至今仍是我们最重要的战略指引之一。”他说。

数字化与人工智能塑造未来

谈及未来发展时，托卡耶夫重点提到数字化和人工智能。

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总统表示，新技术革命正在创造前所未有的发展机遇。

“全面数字化和人工智能技术开辟了全新的、几乎无限的发展空间。”他说。

托卡耶夫认为，只有面向未来、自信而强大的民族才能抓住这一历史机遇，而哈萨克斯坦年轻一代完全有能力承担这一使命。

“我相信，我们的年轻一代一定能够完成这项任务。”他说。

首批优秀军校毕业生将直接获得高级中尉军衔

活动期间，托卡耶夫还向优秀军事院校毕业生表示祝贺。

总统回顾说，去年他提出改革建议，对成绩优异的军校毕业生直接授予“高级中尉”军衔。

“今天，你们将成为第一批毕业后直接获得高级中尉军衔的军官。这既是荣誉，更是责任。”他说。

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托卡耶夫引用哈萨克斯坦首任国防部长萨格达特·努尔马甘别托夫的话表示，真正军人的荣誉首先体现在对祖国的忠诚服务，而非军衔本身。

仪式期间，萨格达特·努尔马甘别托夫（Сағадат Нұрмағамбетов）陆军军事学院、国家安全委员会学院、国家安全委员会边防学院、内务部鲍尔詹·贝森诺夫（Б. Бейсенов）卡拉干达学院、国民警卫队学院以及马利克·加布杜林（М. Ғабдуллин）民防学院的优秀毕业生获授“高级中尉”军衔。

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最后，总统祝愿年轻军官在未来军旅生涯中取得成功，并表示：

“愿我们的国旗永远高高飘扬！愿哈萨克国家永存！”

值得一提的是，6月4日是哈萨克斯坦国家象征日。33年前的今天，独立后的哈萨克斯坦正式批准国旗、国徽和国歌，确立了现代国家的重要标志。哈通社此前撰文介绍了关于国家象征的诞生和确立过程。