国家元首出席共和国教师代表大会并发表讲话

托卡耶夫总统在讲话中向全国教师致以教师节的祝贺。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦的教师们，为我们的国家成为一个未来光明。繁荣发达的国度做出了巨大的贡献。

- 大教育家阿赫梅特·拜图尔森吾勒曾说过：“要让一个国家走上正轨，首先要把对孩子的教育导入正确的轨道”。民族导师的这句箴言，无论何时都是切中要害的。知识与科学，是指向成功的金钥匙。为下一代提供高质量的教育和最先进知识，是一项非常重要的任务。也正因如此，教师们肩负着巨大的责任。- 托卡耶夫总统说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，国家高度重视提高教师的社会地位，并为了改善教师群体的收入情况和薪资待遇出台了一系列政策。

- 在我的倡议下，2019年哈萨克斯坦通过了《教师地位法案》。自此后的四年内，教师的薪资标准上涨了2倍，最近幼儿园教师的工资再度上调了30%。教师们的带薪假期进一步延长，并且所有非教学任务都被彻底取消。提升教师职业水平的问题受到了重视，在“博拉沙克”计划框架下，三年内有220名教师赴外国深造并学成归来。对于选择师范专业的年轻人，标准更加严格了。该专业的大学生所获得的补助金也上涨了2.5倍。总而言之，我们为培养具有高水平的教师群体投入了大量精力。- 托卡耶夫总统说。

国家元首表示，如今师范专业已经成为了科学的一个最重要的分支。也正因如此，对这一领域必须有一个全新的认知。在讲话中，托卡耶夫总统谈到了教育领域一些重要的问题。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫着重指出，提升教师的执教水平是非常重要的。因为，在当下，教师不仅要教授单一的学科知识，还需要为正确的指引儿童社交技能和情商的发展。为了能够胜任教师这一神圣的职业，从业者必须经常性的更新自己的知识和技能储备，做到与时俱进。

- 教师，是形成民族新素质进程当中最重要的一环。也正因如此，最重要的便是确保用具有高水平的专业人才来充实教师队伍。不过，目前我们的学校面临着师资力量不足的现状。就在现在，全国仍有5000名教师的缺口，并且这一指标还在逐年增加。与此同时，师范类专业的毕业生当中，每五个毕业生就有一个放弃从事教师职业。此外，现有教师当中，只有23%的人拥有高等学历。这一系列问题，都要求我们从根本上改变对教师的培训方式。在我们的高等教育机构当中，师范类专业的教学方案基本上仍然沿用了过去的惯例，没有注意到时代的变化和需求。有必要通过引入现代方法和技术，对教育大纲及进行修改并使之现代化。- 国家元首说。

托卡耶夫总统指出，为儿童提供符合时代需求的先进知识，是教育领域当下需要重视的第二个问题。

- 专家预测认为，随着数字技术的发展，目前几乎一半的职业将在2050年被AI系统取代。因此，我们的公民应该学习新时代所需的技能。这是一项非常重要的任务。过去，有一种观念是“你得到的文凭将是你一生的食粮”。现在它应该被“终身阅读和学习”的原则所取代。如今对于雇主来说，最重要的不是文凭或证书。他们欣赏懂得自主学习、能够适应新要求、遵守纪律且细心的年轻专业人士。也就是说，重要的不是一张文凭，而是员工的沟通能力。因此，每个公民都应该不断学习。- 托卡耶夫总统说。

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总统还表示，第三个需要注意的紧迫问题，便是学校在校生数量的增加导致的校园容量超负荷。

托卡耶夫表示，虽然每年新生儿数量超过40万从人口增长的角度是一个令人欣慰数据，但这种快速的增长也为教育系统带来了巨大的负担。

总统指出，虽然自独立以来，哈萨克斯坦新建了2300多所学校，较好的改善了教育设施容量不足的情况，但目前许多地区仍然存在设施容量超负荷，不得不让在校学生分成三班倒模式来学校上课的情况。

- 我们必须彻底的解决这个问题。在我的倡议下正在实施“舒适的校园”计划。两年内，全国各个地区，包括乡村地区在内，将新建超过100所新的学校。我们将彻底摆脱三班倒教学模式的存在。- 总统说。

国家元首表示，在最近与企业界人士举行的会面期间，提出了私人捐款在各地建设学校的动议。此外，还通过将腐败分子的非法资产用于学校建设的方式，截至目前已经完成了13所学校的建造。 年底前还将根据这一方式新建33所学校。

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托卡耶夫着重重申，学校是教育的殿堂，必须成为最安全的地方。在所有教育机构都要配备警报系统，全面安装视频监控系统。

学生当中的欺凌、霸凌和暴力问题也引起了总统的关注。他表示，已经向相关部门下达了具体的指示，以便依法惩处肇事者。

- 内务部、总检察长办公室必须妥善履行有关儿童安全的职责，儿童权利专员应记录所有此类案件并向我报告。我们将采取严格措施，阻止学校中的欺凌行为，根除不良犯罪心理在教育机构中的蔓延。- 托卡耶夫总统说。

国家元首对消除城市与乡村地区教育水平差距问题也予以了高度的关注。托卡耶夫总统指出，将乡村学校发展为当地知识和社会中心非常重要。

-“有学校的村庄才有生机”可不是一句空话。乡村学校常常扮演着重要的社会角色。比如说，当地的社交聚会、文化活动、体育比赛一般情况下都是在学校内举行的。乡村学校动员当地人民参与共同事业。在这方面，企业家界被赋予了一项艰巨的任务。现在，通过国家和企业的合作，乡村学校的现代化建设已经启动。有必要在三年内为至少1000所乡村学校配备现代化教学设备。- 国家元首说。

托卡耶夫指出，有必要进一步推进教育领域数字化进程的步伐，这是因为，通过数字解决方案，可以快速、有效地传播最先进的教学实践，使偏远地区的学生也可以方便的获取最优质的教育资源。

总统强调，各级地方政府，以及数字发展部有义务为乡村学校提供高速互联网接入。他表示将会在六个月后对相关任务的执行情况进行专门的检查。

国家元首表示，为了使哈萨克斯坦的教育体系迈上全新的台阶，必须开展大规模的数字化转型。第一阶段的任务是在2027年实现全国所有学校，包括最偏远学校全面接入高速互联网。

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在讲话中，托卡耶夫总统表示，对于学生的教育过程中，除了重视先进知识的灌输外，教师还需要为孩子们进行良好的思想品德教育。

他指出，诚实的公民是支撑起一个国家的最坚固支柱。学校应该成为孩子们学习人类共同的美德原则和价值观的中心，将诚实的公民原则彻底深入人心，成为共同的社会性原则。

在讲话的最后，托卡耶夫总统指出，根据宪法，哈萨克斯坦是一个世俗国家。这一原则适用于国家的各个层面，也包括学校。

- 学校，首先是教育的殿堂。孩子们来到学校，是为了学习科学知识。而宗教信仰，是每一个人的私人事务，是其个人选择。我们的国家通过法律，确保每一个人享有宗教信仰的自由。我认为，我们应该在孩子们成长成熟，建立完整的世界观之后，由他们自己做出对信仰的选择。最重要的是，我们要培养的是视野清晰、头脑清醒、忠于传统的下一代。- 托卡耶夫总统说。

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在此次共和国教师代表大会上，来自首都和其他各个地区的优秀教师代表分别登台发言，提出了在教育领域发展方面的各种建议和意见。

大会最后，哈萨克斯坦总统还向7位为哈萨克斯坦教育领域的发展做出了杰出成就的教师授予了《哈萨克斯坦功勋教师》荣誉称号。

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【编译：木合塔尔·木拉提】