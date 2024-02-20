国家元首：热血青年应成为国家变革的动力

论坛开幕前，托卡耶夫总统听取了“E-Qyzymet”信息系统的优点、Citix公司产品的出口潜力和Kazakh Invest国有公司在生产业和能源领域引资经验，以及旨在便捷财政进程的“eAkimat365”信息系统工作情况报告。

托卡耶夫在讲话中积极评价了年轻人的这些创新探索，并表示此类举措将得到有关国家机构的支持。

总统认为，国家行政管理部门应有一大批思维敏捷、受过良好教育、觉悟深刻、真正爱国的公民。

-总统青年人才储备像这些积极向上的年轻人提供了一个独特的机会。当前，人才储备共有400人。其中，280人或70%在中央机关及地方行政部门任职。另有一些人在非国有部门和商业领域工作。在这方面，我向前国家公务员事务署署长阿娜尔·加依勒汗诺娃就落实该倡议做出的巨大贡献表示感谢。当前，我国正在落实大规模改革。我们正在采取新的、大胆的步骤来发展我们的国家。因此，我相信，像你们一样，我们国家的热血青年应该成为这些变革的动力和有力支撑。-托卡耶夫说。

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国家元首表示，全国各地近期将开始新一批青年人才选拔。他强调，地方行政部门将确保选拔进程的透明及公正，并充分考虑各地的社会经济特色。

总统重点讨论了创建新文化和改变公务员价值观的问题。他认为，法律和秩序必须在所有领域普遍存在，特别是在国家机构中。

-如果没有法律和秩序，在目前的地缘政治局势下就很难拯救我们的国家。每个人都应该明白这一点。不仅是国家公务员，整个社会都必须遵守法律。这并不意味着民主将受到限制。相反，它将加强国家主权，并发展民主。-他说。

托卡耶夫总统认为，官员应始终与人民一同，并保持密切联系。及时解决问题是首要任务。在“倾听人民声音的国家”应建立这种价值观。

-同时，我国也有很多人才在商业、农业、金融、医药、教育等领域取得成功。有必要调动这些专家的潜力。要继续推行混合型公共服务模式。为此，有必要认真研究制定更加自由、宽松的民间专业人才聘任规则问题。-他说。

总统指出，为了增加国家公务员的吸引力，有必要设定与私营部门具有竞争力的工资。

-当然，工资和奖金也不能给予过多。但我认为，对于从早到晚工作的政府工作人员，无论时间长短，都应该给予一定程度的物质补偿。问题非常紧迫。我们将做出有利于公务员的决定。他们的住房问题也应该得到适当的解决。在这方面，新加坡等国家的经验值得关注。-托卡耶夫说。

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国家元首还认为，吸引科学家、专家和积极的公民，特别是志愿者非常重要。总统强调，哈萨克斯坦目前正在建设公平国家和包容性社会，以及维护性别平等问题。

托卡耶夫致力于重振指导学院，使年轻专业人员适应公共服务。总统表示，有必要将国家公务员转变为更先进的领域。

国家元首指出，有必要通过信息化解决方案优化公共服务体系。

-要有效利用人工智能技术和大数据。有必要通过现代技术改善与人们建立沟通的方式。因为所有重要的决定都应该根据公民的意见做出。-总统说。

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托卡耶夫总统表示，他对我国青年人寄予厚望，并表示国家将继续对各领域积极工作的年轻人才提供必要的支持。

-我们即将退休，取而代之的将是像你们这样充满激情的年轻人。但是，你们要做好准备为祖国服务。因为，我们正面临困难时期，并正在经历许多困难。-他说。

国家元首最后还指出，加入总统青年人才储备的专家责任重大，他们的主要目标应该是国家利益。

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【编译：小穆】