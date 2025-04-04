国家元首出席首届“中亚-欧盟”峰会 强调区域合作重要性

托卡耶夫总统在大会上发表了致辞。总统对在此次峰会上展示出特别热情好客的乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫表示感谢，并对他在高水平组织本次峰会方面的努力表示赞赏。

同时，托卡耶夫总统也对欧盟理事会主席安东尼奥·科斯塔、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩以及中亚各国领导人表达了诚挚的谢意，感谢他们一直以来在加强多边合作方面的努力。

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托卡耶夫总统强调，在全球地缘政治动荡和全球性挑战加剧的背景下，中亚与欧盟之间的区域合作显得尤为重要。他指出，未来双方在多领域合作中的日程将更加紧迫。

总统特别指出，首先应该加强贸易经济联系。他表示，哈萨克斯坦愿意扩大向欧盟市场出口价值超过20亿美元的175种商品。他呼吁欧洲公司利用“阿斯塔纳”国际金融中心平台，融资支持这些新项目。

托卡耶夫总统还指出，能源领域的合作是双方关系中至关重要的一部分。

- 哈萨克斯坦是欧洲的可靠能源供应伙伴，供应欧盟近13%的石油，这些石油主要通过里海管道联盟（CPC）输送。我们感谢欧盟支持该管道联盟的稳定和长期运作，同时哈萨克斯坦也在发展其他替代能源运输路线。- 托卡耶夫总统说。

国家元首强调称，在可再生能源方面，哈萨克斯坦正在与长期合作伙伴如道达尔、埃尼、斯维文等公司共同推动风能和太阳能电站项目，并实施“绿色”氢气生产计划。此外，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦和阿塞拜疆合作，启动了一个大型项目，通过里海向欧洲市场输送绿色能源。

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关于稀有矿产资源的开采，托卡耶夫总统指出这是双方合作的战略重点。

他表示，哈萨克斯坦目前生产欧盟所需的34种重要矿产中的19种，包括铀、钛、铜、锂、钴、钨等。同时，哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行合作，在地质勘探领域开展联合项目，推动采矿领域的先进技术应用。总统提议在阿斯塔纳建立一个稀有金属研究区域中心，以为企业和投资者提供最新的矿产开采技术和相关数据。

托卡耶夫总统还提到，中亚有潜力成为东西方之间高效运输链条的核心。去年，通过跨里海国际运输走廊的货运量增长了62%，达到了450万吨。预计到2027年，货运量将增加至1000万吨。总统还对欧盟在推动中亚地区可持续交通连接方面的Global Gateway战略表示支持。

在脱碳化和绿色能源领域，哈萨克斯坦积极推动相关倡议。总统强调，哈萨克斯坦通过全球40%核燃料供应的份额，在清洁能源生产方面扮演重要角色。去年，哈萨克斯坦还成立了气候变化与绿色能源项目办公室。

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托卡耶夫总统还特别提到，哈萨克斯坦在数字技术和人工智能领域（AI）的投资不断增加。

- 今年年初，哈萨克斯坦成立了直属总统德国际人工智能顾问委员会。我们国家还启动了一项规模宏大的计划，旨在培养10万名高技能IT专业人才，建设Alem.ai高科技中心，促进创新、支持初创企业，并推动人工智能领域的研究。此外，哈萨克斯坦启动了风险投资基金，以加速人工智能发展。- 他说。

托卡耶夫总统提议在Astana Hub基础上建立一个“中亚—欧盟”创新校园，促进双方在数字技术领域的合作。

总统还强调，欧盟是哈萨克斯坦在科学和教育领域的重要合作伙伴。两国在Erasmus+、Horizon Europe等项目框架内展开广泛合作。哈萨克斯坦已在国内建立了30多所外国大学分支，推动了学术教育的繁荣。他提议开发一项名为“面向中亚的Erasmus+”的新计划，重点培训人工智能、水资源管理和生物技术等关键领域的人才。

托卡耶夫总统指出，国际安全与稳定是可持续发展的核心保障。哈萨克斯坦将继续坚持平衡的外交政策，并致力于与所有相关国家和国际机构，包括欧盟，扩大合作。

国家元首强调称，在全球不稳定加剧的背景下，哈萨克斯坦呼吁各国在评估复杂国际局势时保持冷静，负责任地应对。

托卡耶夫着重指出，全世界各国应该尽一切努力全面遵守《联合国宪章》和普遍国际法原则，并支持秘书长安东尼奥·古特雷斯的工作。在该组织庆祝成立80周年之际，这一点变得更为重要。

谈及俄乌冲突问题时，托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦支持关于乌克兰问题的和平谈判，并希望冲突能够通过对话得到解决。

- 我们清楚这个问题的复杂性。不过，我们希望紧张局势能够得到积极的解决。- 托卡耶夫总统说。

他还感谢各国支持哈萨克斯坦提出的关于在阿拉木图建立中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心的提案。他认为，这一举措将为推动联合国2030年议程的实施，并解决该地区的社会、经济和环境问题做出重要贡献。

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【编译：木合塔尔·木拉提】