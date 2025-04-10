“国家的未来掌握在爱国而有能力的科学家手中”——托卡耶夫向多位科学家颁发国家奖章

总统在讲话中向为国家科技进步和社会发展做出贡献的科研人员表达了由衷感谢，并向多位功勋学者颁发国家奖章。

- 科学之路是一条充满挑战的道路。只有忠于事业、意志坚定、勤奋努力、敢于创新并富有建设精神的人，才能在这条道路上坚持下来。如果我们真正希望成为一个思想先进的民族，就必须在社会中树立并弘扬这些品质。伟大的阿拜曾言：“不要在没有真正获得知识或科学的基础上自满或炫耀”。如今技术迅猛发展，我们要比以往任何时候都更加重视不断探索、深化知识和发展科学。 - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，独立初期国家对科学重视不够，导致众多科研人员转向其他行业，全国科研人员数量锐减至原来的三分之一，严重削弱了国家的智力潜力。他还提到，科研领域的腐败现象也一度频发。例如，“Parasat”控股公司曾由一位知名院士领导，后者严重挪用资金，最终携子女移民美国，取得外国国籍。尽管曾经历这些问题，总统强调，如今局势已大为改善，科研重新回到国家发展的核心位置，这正体现了国家对真正正直、忠诚科研工作者的高度信任。

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- 国家正在采取切实措施推动科研发展。三年前，我指示对国家科学院进行重建，目前这项工作已全面展开。科学院被赋予高级科研机构地位，科研基础设施正在逐步更新，人才培养体系也已建立。去年我们通过了《科学和技术政策法》，这部法律为科研改革注入了新动力，明确了科研管理机制，细化了对科研人员的社会支持政策。简而言之，这部法律最大程度上体现了对科研工作者权益的尊重与保障。- 托卡耶夫总统说。

近年来，作为具有战略意义的重要领域，科研投入持续增长，相关预算较前些年提升了3.5倍，对青年研究人员的支持也大幅加强。托卡耶夫总统指出，这些举措将进一步提升国家的科研潜力。目前哈萨克斯坦拥有超过2.5万名科研人员，其中一半为40岁以下的年轻专家，显示出本国科研队伍正在形成新一代核心力量。

托卡耶夫还重点指出了哈萨克斯坦科研发展面临的几项关键任务。

- 我们面前的一项战略任务是发展核科学与核技术。在这一领域，哈萨克斯坦具备强大潜力。阿拉木图的核物理研究所和库尔恰托夫市的国立核能中心等领先科研机构，正在开展基础与应用研究，并培养专业人才。发展原子能不仅是获取稳定能源的手段，更是打开经济与科学发展新方向的关键。这其中包括核医学、氢能源、海水淡化、合成燃料、小型模块化反应堆等多个前沿方向。要在这些领域取得突破，必须强化科研基础设施，加强研究工作，推进工程教育现代化。在国家科学和技术委员会即将召开的会议上，发展核能将成为主要议题之一。我还在国家库鲁尔泰大会上提出了建立“科学城”的倡议，国家委员会应当给予这一工作特别关注。- 托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫总统指出，人工智能技术正以惊人的速度在全球范围内发展，而哈萨克斯坦完全有能力在该领域占据领先地位。

- 人才资本是我们在这一领域取得进展的关键保障。我们将依靠才华横溢、知识渊博的公民。因此，我们将加强IT人才培养，向中小学生和大学生传授人工智能技能。在国内科研体系中，像人工智能这样的前景广阔方向还有很多。要实现科学的系统性发展，国家与企业、高校与科研机构必须形成合力，协同前行。 - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，大学应当成为原创性研究和科技突破的源头。然而，目前国内多数高校更侧重于人才培养，科研能力相对薄弱。尽管教育是高校的核心职责，但他强调，教学与科研必须并重、协同发展。

- 目前全国大约有10所高校具备成为研究型大学的潜力，但这对推动科学发展而言仍不够，我们必须加快这项工作。同时，科研应为国家带来实际效益。在这方面我们已有所成果：过去五年，从事应用研究的科研机构总收入超过400亿坚戈，为国库缴纳税款逾100亿坚戈。未来这一数据还将持续增长。此外，科研领域吸引了14.5亿坚戈私人投资，创造了2000多个新就业岗位。我们的科学家正在通过自身努力推动经济发展。高校也开始与企业建立紧密合作关系。例如，萨特巴耶夫大学的研究人员研发出一种高效提纯硒元素的新技术，使每公斤硒的价值提升了15倍，为相关企业带来12亿坚戈的额外利润。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统特别提到青年学者苏拉甘·德尔比特汗的杰出贡献。他在数学物理领域的研究成果，已成功应用于密码学和数据保护系统。总统表示，在数字化时代，这一成果具有重大意义，充分展现了哈萨克斯坦科学的巨大潜力。

此外，总统还指出，国家企业也应积极参与科研发展，联合高校和科研机构共同开发新产品。目前，哈萨克斯坦部分大型企业已将自身利润的1%投入到科研中，托卡耶夫认为这是具有战略意义的重要方向。

在讲话中，总统还对当前国际局势进行了评述。

- 许多专家表示，世界正处于几十年来未曾有过的严重危机边缘。大国之间爆发“关税战”后，全球生产和贸易链被打乱，市场开始下滑，原材料价格波动加剧。这些变化无疑也会对哈萨克斯坦产生影响。虽然目前已经实施为期90天的高关税暂停期，但市场仍极度不稳定。因此，我们正在积极采取措施，努力缓解这一轮经济动荡对国家经济带来的冲击。不过，我坚信没有理由恐慌。我们一直以来都坚持根据国家的优先发展方向，成功应对各种挑战。尽管面临外部不利因素，我们仍将坚定不移地沿着发展之路前行。所有基础设施项目和其他重要举措都将按计划推进。昨天，我已责成政府和地方行政机关尽快完成应对行动计划，以确保经济增长速度不受影响，投资规模不被削弱。当前，全球范围内的投资竞争日益激烈，我们必须迅速行动，为一切挑战做好准备。所有工作都要有条不紊、坚定不移地推进。众所周知，每一次危机也带来了转机，它不仅检验了领导干部的治理能力，也为国家打开了新的发展窗口。在外部环境发生根本变化的时刻，保持国家经济稳定与社会稳定具有至关重要的意义。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，大学应当成为原创性研究和科技突破的源头。然而，目前国内多数高校更侧重于人才培养，科研能力相对薄弱。尽管教育是高校的核心职责，但他

在讲话中，托卡耶夫总统特别强调，科学发达的国家能够抵御任何挑战。他指出，哈萨克斯坦的未来掌握在既有爱国情怀、又具备专业素养的科学家手中，国家将继续为他们提供全方位支持。

- 我们中间坐着许多杰出的专家学者，有些是将一生奉献给科学与教育的前辈，也有很多才华横溢的年轻科学家。我要再次向大家致以诚挚的感谢。- 托卡耶夫总统说。

会议最后，总统向一批杰出科学家授予国家奖章，并首次颁发“哈萨克斯坦功勋科学与技术工作者”荣誉称号。同时，一些青年科研人员获赠住房钥匙，作为国家对其贡献的肯定与激励。

在颁奖仪式上，总统直属高级科研机构——国家科学学院的两位院士朱玛拜·巴克诺夫与苏拉甘·德尔比特汗，以及植物生物学与生物技术研究所的青年研究员阿纳斯塔西娅·卡皮蒂娜先后发表讲话。

【编译：达娜】