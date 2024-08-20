国家元首视察第五届游牧民族运动会主要场馆

据总统府新闻局消息，第五届世界游牧民族运动会将于9月8~13日在阿斯塔纳举行。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统8月20日对即将用于此次大型体育盛会的主要体育场馆进行了视察。

Фото: Акорда

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托卡耶夫总统首先视察了首都“阿斯塔纳竞技场”。该竞技场将成为第五届游牧民族运动会开幕式的主办场地。这座可自由容纳三万名观众的体育场，在今年进行了全面翻修。目前，所有的整备工作均已完成。

随后，总统还视察了即将用于主办游牧民族运动会马术项目比赛的“喀扎纳特（Қазанат）”赛马场。这里将举行骑马射箭、奔马拾币等一系列马术比赛。

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总统还参访了坐落在“Qazaqstan”田径综合体内的认证中心。在认证中心内，参观了国家队的队服展示，并听取了体育和旅游部部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫关于国家队准备情况的汇报。

Фото: Ақорда

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据其介绍，截至目前，体育部举办了42场国际性训练活动，国家队运动员参加了7场国际赛事和25场全国性赛事。

全球已有89个国家的2800名运动员确认，将参加第五届世界游牧民族运动会。大赛共设置21个项目，总计将决出97枚奖牌。

大赛主要场地包括“阿斯塔纳竞技场”、“喀扎纳特（Қазанат）”赛马场、火炬（Алау）滑冰场、扎克斯勒克·乌什肯佩罗夫拳击场、杜曼体育场等地。

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作为此次大赛活动的一部分，计划举办 150 多项文化活动。例如，国家博物馆将举办游牧文化展、手工艺和雕塑展览以及题为《游牧民族：历史、知识、教育》的国际科学和实践会议。

据初步预测，第五届游牧民族运动会期间，将有约10万人次游客来到首都。为此，20余家酒店和游客常去的场所的筹建工作正在紧张进行中，城市街道的美化装修工作正在紧锣密鼓地进行。此外，为保障运动会的顺利实施，将有超过1500多名志愿者参与运动会的各项工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】