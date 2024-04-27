国家元首参加首都植树活动，强调绿化美化祖国是全民责任

来自首都的志愿者、民族和睦大会青年组织成员、学术、创意、文化和体育领域青年积极分子，以及第五届世界游牧民族运动会参与者和总统青年人才筹备成员等积极参加植树活动，共同种植了430棵椴树苗。

活动结束后，托卡耶夫总统与各界青年进行了交流，并强调了培养生态文明和对大自然持敬畏态度的重要性。

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-毋庸置疑，绿化和美化我们共同的家园是一项国家大事。这不是一次性的活动。这项工作必须持久开展。我们必须爱护我们共同的家园--哈萨克斯坦。一个没有整洁环境的国家，很难吸引游客和投资者。更重要的是，这关系到我们自身的生活质量。因此，绿化美化祖国，应该成为我们每个人的生活方式，不仅限于首都或大城市，也应该延伸到小城镇和乡村。整个哈萨克斯坦都必须干净美丽。这取决于我们所有人，尤其是我们的青年。我相信我们的青年会积极投身于这项事业中。-托卡耶夫总统表示。

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托卡耶夫总统还强调了每个人应该遵循法制和秩序原则的重要性，并呼吁坚决打击肆意破坏行为。

-我们应该为自己的国家感到自豪。无论是街道、庭院还是楼道，我们都应该爱护一切。要坚决打击肆意破坏行为的实施者。我曾说过，我们会对他们严惩不贷，依法处理。否则，他们会在某处搞破坏，然后请求原谅。国家应该有秩序。我们应该遵守法律。-他说。

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国家元首还参观了植物园，并向积极参加星期六义务劳动的全体市民和企业员工表示了感谢。义务劳动期间，他还听取了进一步绿化和美化首都的计划。

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根据阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯穆别克的介绍，今年计划种植110万株树木，其中3.5万株在城市内，20万株在阿斯塔纳周围的绿化带。

此外，还将继续对170处公共场所进行改造升级，大力推进伊希姆河和阿克布拉克河堤岸、铁人三项公园、和平与和谐宫以及世博园等重点区域的绿化美化工程。

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据哈斯穆别克称，去年通过的首都绿化总章程规定了对已种植绿地的3年保修义务，并优先种植大树和多年生植物。

国家元首还听取了“千年绿荫”发展计划以及即将举行的世界游牧民族运动会的筹备情况。

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【编译：阿遥】