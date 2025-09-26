国家元首签署法令 授予阿拉套市特殊地位

托卡耶夫总统在2025年度国情咨文《人工智能时代下的哈萨克斯坦：当前任务及通过数字化转型的解决方案》中指出：

在许多快速发展的国家，所谓的超前发展城市已经成为吸引投资和技术的中心。阿拉套市旨在成为我们新的商业活动和创新中心。为了实施这个本质上具有国家意义的项目，已经划定了区域，完成了初步规划，并连接了关键的基础设施网络。

在我最近访华期间与世界级公司签署了数十亿美元的协议。其中一家公司参与了全球科技城深圳的建设，并将直接参与阿拉套市项目的实施。

下一步应该是建立阿拉套市的坚固制度基础。需要在十天内准备一份关于给予该市特殊地位并直接隶属于政府的法令草案。然后，在不超过半年的时间内，应通过一项单独的法律，其中将规定该市的管理制度、财务模式和其他重要方面。

我想强调的是，特殊的法律地位不是特权，而是一种必要的措施或工具，没有它，所有计划都是纸上谈兵。阿拉套市应该成为该地区第一个完全数字化的城市——从应用智慧城市技术到使用加密货币支付商品和服务。这座城市将代表哈萨克斯坦的未来形象，将技术进步与最舒适的生活环境相结合。