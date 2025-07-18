国家元首签署新税法典 将于2026年起实施

新《税法典》着力于优化税收行政程序，其中包括将税务申报量减少30%、税种数量减少20%、调整现行税收优惠与各类费用。同时，改革涵盖了企业与个人所得税、投资激励机制以及税负再分配等各大领域。

增值税的新基础税率被设定为16%。医药产品及医疗服务将适用优惠税率，自2026年起为5%，2027年起为10%。而政府保障的免费医疗服务、强制社会医疗保险服务、由政府指定的罕见病及社会意义重大疾病治疗服务、纸质书籍出版和考古工作等则将免征增值税。定期出版物的销售则将享受10%的减免税率。

同时，增值税的强制登记门槛也被下调至1万倍按月计算指数（约合4000万坚戈）。由统一养老储蓄基金支付的养老金将免征个人所得税。使用期限超过10年的汽车的车辆税将予以下调。残疾人可享受的社会税收扣除标准从882倍按月计算指数提高至5000倍。

税种方面，统一土地税被缩减，部分行政费用和支付标准也进行了减少。专项税收制度亦得以简化，未来将仅适用于三类情形：自雇人员、简化申报制纳税人及农场经营者。其中，自雇人员可通过手机应用进行计算和缴税。

企业所得税基本税率继续维持在20%的水平，但将引入分行业差异化税率。银行（不包括对企业的信贷）和博彩业的税率为25%；社会领域机构在2026年适用5%税率，并于2027年提升至10%；农产品生产者则保留3%的优惠税率。

为刺激资本市场，交易所证券红利将继续享受免税优惠。巴伊铁列克国有控股公司发行的证券收益将豁免企业所得税至2031年。矿产加工与地质勘探领域将获得额外税收优惠，其中对效益较低的新矿区将享有5年内免征矿产资源开采税的政策。

个人所得税将实施累进税制。年收入超过8500倍按月计算指数的公民需缴纳15%的税率。年分红与收入超过23万倍按月计算指数的企业家也适用该税率。农民若收入超过该门槛，考虑到保留的70%税收减免，仅需缴纳4.5%的税。

对于个人高端消费品，包括价值超7500万坚戈的汽车、超1亿坚戈的船只、每升超过50万坚戈的酒类产品、每件超1万坚戈的烟草制品，将征收10%的消费税。此外，价值超过4.5亿坚戈的不动产也将被征收更高的财产税。

税收行政方式将发生重大变化。非现场审计将以提醒为主，税务债务催缴、延期支付和分期缴纳等程序将简化。若企业税务欠款金额较小，将不再直接冻结其银行账户，而是根据债务金额分阶段采取提示与处置措施。

新法典全文将在媒体上发布。

【编译：达娜】