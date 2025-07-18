国家元首签署新税法典 将于2026年起实施
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日签署新《税法典》以及《就税收问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行修改和补充的法律》。新法典旨在全面简化税收管理体系，并将自2026年1月1日起生效。
新《税法典》着力于优化税收行政程序，其中包括将税务申报量减少30%、税种数量减少20%、调整现行税收优惠与各类费用。同时，改革涵盖了企业与个人所得税、投资激励机制以及税负再分配等各大领域。
增值税的新基础税率被设定为16%。医药产品及医疗服务将适用优惠税率，自2026年起为5%，2027年起为10%。而政府保障的免费医疗服务、强制社会医疗保险服务、由政府指定的罕见病及社会意义重大疾病治疗服务、纸质书籍出版和考古工作等则将免征增值税。定期出版物的销售则将享受10%的减免税率。
同时，增值税的强制登记门槛也被下调至1万倍按月计算指数（约合4000万坚戈）。由统一养老储蓄基金支付的养老金将免征个人所得税。使用期限超过10年的汽车的车辆税将予以下调。残疾人可享受的社会税收扣除标准从882倍按月计算指数提高至5000倍。
税种方面，统一土地税被缩减，部分行政费用和支付标准也进行了减少。专项税收制度亦得以简化，未来将仅适用于三类情形：自雇人员、简化申报制纳税人及农场经营者。其中，自雇人员可通过手机应用进行计算和缴税。
企业所得税基本税率继续维持在20%的水平，但将引入分行业差异化税率。银行（不包括对企业的信贷）和博彩业的税率为25%；社会领域机构在2026年适用5%税率，并于2027年提升至10%；农产品生产者则保留3%的优惠税率。
为刺激资本市场，交易所证券红利将继续享受免税优惠。巴伊铁列克国有控股公司发行的证券收益将豁免企业所得税至2031年。矿产加工与地质勘探领域将获得额外税收优惠，其中对效益较低的新矿区将享有5年内免征矿产资源开采税的政策。
个人所得税将实施累进税制。年收入超过8500倍按月计算指数的公民需缴纳15%的税率。年分红与收入超过23万倍按月计算指数的企业家也适用该税率。农民若收入超过该门槛，考虑到保留的70%税收减免，仅需缴纳4.5%的税。
对于个人高端消费品，包括价值超7500万坚戈的汽车、超1亿坚戈的船只、每升超过50万坚戈的酒类产品、每件超1万坚戈的烟草制品，将征收10%的消费税。此外，价值超过4.5亿坚戈的不动产也将被征收更高的财产税。
税收行政方式将发生重大变化。非现场审计将以提醒为主，税务债务催缴、延期支付和分期缴纳等程序将简化。若企业税务欠款金额较小，将不再直接冻结其银行账户，而是根据债务金额分阶段采取提示与处置措施。
新法典全文将在媒体上发布。
【编译：达娜】